Ä°HD: Hasta tutuklu Ä°vrendi serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

Ä°HD Adana Åžubesi, Mersin Tarsus 1 Noâ€™lu T Tipi KapalÄ± Cezaeviâ€™nde bulunan hasta tutuklu Cemil Ä°vrendiâ€™nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°HD Adana Åžubesi Hapishaneler Komisyonu bu hafta açÄ±klamasÄ±nÄ± Mersin Tarsus 1 No’lu T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde kalan 56 yaÅŸÄ±ndaki hasta tutuklu Cemil Ä°vrendi için yaptÄ±. 1994 yÄ±lÄ±ndan bu yana cezaevinde bulunan Ä°vrendi’ye, 2002 yÄ±lÄ±nda Siirt E Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde iken ‘kalp yetmezliÄŸi’ hastalÄ±ÄŸÄ± tanÄ±sÄ± konulmuÅŸ. Hapishane Komisyonu BaÅŸkanÄ± Nejat Okay'Ä±n verdiÄŸi bilgiye göre aort kalp kapakçÄ±ÄŸÄ± iflas eden Ä°vrendi, kullandÄ±ÄŸÄ± ilaçlarÄ±n kan sulandÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± nedeniyle haftada bir doktora görünmesi gerekiyor. Daha sonra makatÄ±nda meydana gelen kanamalÄ± bir hastalÄ±k nedeniyle ameliyat olan Ä°vrendi, kan sulandÄ±rÄ±cÄ± ilaç kullanmak zorunda olduÄŸu için kanamasÄ±nÄ± durdurmaz. Ä°nönü ParkÄ±’nda bir araya gelen Ä°HD üyeleri Ä°vrendi’nin bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Hasta tutuklularÄ±n tahliyesi için Adli TÄ±p Kurumu’nca düzenlenen ya da Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen hastanelerin saÄŸlÄ±k kurullarÄ±nca düzenlenen raporlara ATK tarafÄ±ndan onaylama ÅŸartÄ± getirilen raporlar gerektiÄŸini ifade eden Okay, “Bu ihlali ortadan kaldÄ±racak, çözümün önünü açacak adÄ±mlar bir hasta mahpus daha hapishanede yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetmeden acilen atÄ±lmalÄ± ve hasta mahpuslara yönelik iÅŸlenmekte olan kötü muamele ve iÅŸkence suçuna son verilip,derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lardÄ±r” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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