SaÄŸlÄ±k-Ä°ÅŸ Ä°zmir Åžubesi OlaÄŸan Genel Kurulunu gerÃ§ekleÅŸtirdiÂ 

SaÄŸlÄ±k- Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesi OlaÄŸan Genel Kurulu'nda Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Adem SarÄ±Ã§oban gÃ¼ven tazeledi.

Türk Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± SaÄŸlÄ±k- Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesi OlaÄŸan Genel Kurulu'nu gerçekleÅŸtirdi. SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Adem SarÄ±çoban güven tazeledi.

Fuar Anemon Otel'de yapÄ±lan SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesi OlaÄŸan Genel Kurul 130 delege ile gerçekleÅŸti. Kurula, Ä°zmir ve çevre illerden SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± hastaneler ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± huzurevinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler ile üniversite hastanelerinden iÅŸçiler katÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca Ankara,Trabzon, Adana gibi bir çok ilden Åžube BaÅŸkanlarÄ± ve Emek Partisi Ä°l BaÅŸkanÄ± da kurulda yer aldÄ±.

'MÜCADELEDEN BAÅžKA ÅžANSIMIZ YOK'

SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Adem SarÄ±çoban yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "SendikamÄ±z taÅŸeron karÅŸÄ± mücadele eden bir geleneÄŸiz. Ä°ÅŸçilere kadro veriyoruz müjdesi veriyorlar ancak görüyoruz ki bunun da taÅŸerondan farkÄ± yok. Biz, 2019 kamu sözleÅŸmesi bir an önce uygulanmasÄ±nÄ± istiyoruz. Ülkedeki ekonomik krizin bedelini biz ödememeliyiz. Ä°nsanca yaÅŸanabilecek bir ücret ve çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ± istiyoruz. Gerçek kadro istiyoruz. Vergi oranlarÄ± yükseldi dün aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸÄ± bugün alamÄ±yoruz. BirleÅŸmekten, mücadele etmekten baÅŸka ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Ülkemizde, kentimizde sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸçileri, 200 gündür grevde olan Süperpak iÅŸçileri, Ä°zban demiryol iÅŸçileri grevdeler. Bizim yapacaÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey sendikamÄ±z etrafÄ±nda birlik olmaktan geçer her ÅŸey" dedi. Asgari ücret görüÅŸmelerine de deÄŸinen SarÄ±çoban, asgari ücretin 2 bin TL olmalÄ± gerektiÄŸini söyleyerek mücadeleyi büyütme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

'YEREL SEÇÄ°MLER BÄ°ZLER Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ°'

Emek Partisi Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± Emine Uyar ise yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada yerel seçimlere deÄŸinerek, "Biz hem ekonomik kriz hem de asgari ücret meselesi varken bu koÅŸullarda nasÄ±l bir yerel yönetim istiyoruz, bizler nasÄ±l müdahil olacaÄŸÄ±z? Yerel seçimler bizler için önemli, buralarÄ± da tartÄ±ÅŸmak gerekiyor. Emek ve Demokrasi bileÅŸeni olarak ortak akÄ±l ve mücadele ile bu konudaki görüÅŸlerimizi birlikte ortaya koyacaÄŸÄ±z" dedi.

KonuÅŸmalar sonrasÄ± seçime gidilerek Åžube BaÅŸkanÄ± ve yönetim belirlendi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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