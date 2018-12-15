Beykozâ€™daki ormanlÄ±k alana 553 villa iÃ§in imar planÄ± yayÄ±mlandÄ±

Ä°stanbul Beykozâ€™da Ã¶zel ormana 553 adet villa yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren projenin imar planÄ± yayÄ±mladÄ±. CHP iptal baÅŸvurusunda bulunacak.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul Beykoz’da Kuzey KirazlÄ± ve Güney KirazlÄ± özel ormanlarÄ±na 553 adet villa yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngören projenin imar planÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. PlanÄ±n iptali için dava açacaklarÄ±nÄ± söyleyen CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Dr. Canan KaftancÄ±oÄŸlu, “BakanlÄ±k bugün Beykoz’da en az 5 bin aÄŸacÄ±n katledilip yerine beton dökülmesine onay vermiÅŸ durumda. Tüm hukuki haklarÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar kullanacak; Beykoz’da yapÄ±lmak istenen bu doÄŸa katliamÄ±nÄ± durduracaÄŸÄ±z” dedi.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul Beykoz'da toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik özel orman alanÄ±na481 milyon yatÄ±rÄ±m bedeliyle 553 adet villa yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngören projenin imar planlarÄ±nÄ± bugün askÄ±ya çÄ±kardÄ±. Proje hayata geçirilirse sahil çamÄ±, meÅŸe, gürgen, kestane, yalancÄ± akasya gibi türlerin bulunduÄŸu en az 5 bin aÄŸacÄ±n yerine villalar ve baÄŸlantÄ± yollarÄ± yapÄ±lacak. CHP’nin bugüne kadar projeyle ilgili açtÄ±ÄŸÄ± 2 farklÄ± dava bulunuyor ve bu davalarÄ±n mahkeme süreçleri halen devam ediyor.

ORMANLIK ALANA VÄ°LLA PROJESÄ° Ä°ÇÄ°N ÇED SÜRECÄ°NE GEREK GÖRÜLMEDÄ°

Proje sahasÄ±yla ilgili geçtiÄŸimiz günlerde Çevresel Etki DeÄŸerlendirme’ye (ÇED) gerek olmadÄ±ÄŸÄ± yönünde karar verilmiÅŸti. CHP Ä°BB meclis üyeleri de ÇED sürecinin uygulanmamasÄ± yönündeki bu karara karÅŸÄ± dava açmÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca Ä°stanbul Orman Bölge MüdürlüÄŸü ve Beykoz Orman Ä°ÅŸletme ÅžefliÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde bulunan bu alan 1995’te ‘DoÄŸal Sit AlanÄ±’, 2018’de ise Ä°stanbul 3 NumaralÄ± Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kurulu tarafÄ±ndan ‘nitelikli doÄŸal koruma alanÄ±’ ve ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanÄ±m alanÄ±’ olarak belirlenmiÅŸti. CHP Ä°BB meclis üyelerinin doÄŸal SÄ°T alanÄ±nÄ±n statüsünde yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe iliÅŸkin KasÄ±m 2018’de açtÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n da mahkeme süreci halen devam ediyor. Henüz hukuki süreçlerin tamamlanmamasÄ±na raÄŸmen Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n projeyle ilgili imar planlarÄ±nÄ± yayÄ±mlamasÄ±na CHP’den sert tepki geldi.

CHP PLANLARIN Ä°PTALÄ° Ä°ÇÄ°N DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Dr. Canan KaftancÄ±oÄŸlu konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± imar planlarÄ±nÄ±n iptali için kÄ±sa süre içinde dava açacaklarÄ±nÄ± söyledi.

‘AKP’LÄ°LER Ä°STANBUL’A Ä°HANET Ä°ÇÄ°N BÄ°RBÄ°RLERÄ°YLE YARIÅžIYOR’

Ä°mar planÄ±na tepki gösteren KaftancÄ±oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“AKP’liler Ä°stanbul’u kaybedeceklerini öngördükleri günden beri kente ihanet etmek için birbirleriyle yarÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. YÄ±llardÄ±r Ä°stanbul’a ihanet ediyorlar ama özellikle son aylarda yeÅŸil alan, sit alanÄ± fark etmeden kentin her alanÄ±na saldÄ±rÄ±yorlar. Gözleri dönmüÅŸ bir ÅŸekilde baÅŸlattÄ±klarÄ± bu saldÄ±rÄ±larÄ± telaÅŸ halinde, korkuyla, aceleyle yapÄ±yorlar.

Beykoz’daki orman alanÄ±nda binlerce aÄŸacÄ±n göz göre göre yok edilip yerine beton dökülmesini öngören projeyle ilgili ÇED sürecini iÅŸletmek bile onlara zaman kaybÄ± geliyor. Çünkü bu yaÄŸmacÄ±, talancÄ± ihanet ÅŸebekesinin saltanatÄ±nÄ±n sona ermesine 3 aydan daha kÄ±sa bir süre kaldÄ±. Giderayak ne kadar çalsak, ne kadar çok rantÄ± cebimize indirsek kârdÄ±r diye düÅŸünen bir anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Biz hukuku ayaklar altÄ±na alarak, mahkeme süreçlerini tanÄ±madan imar planÄ± yayÄ±mlanan BakanlÄ±kla da buna göz yuman yerel yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±yla da son ana kadar mücadele edeceÄŸiz. Projeyle ilgili açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2 dava halen görülmeye devam ederken imar planlarÄ±nÄ±n yayÄ±mlanmasÄ± kabul edilemez.

Ä°BB’nin AÄŸustos ayÄ±nda açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre Ä°stanbul’da otoyol kenarlarÄ±, kavÅŸaklardaki boÅŸluklar dahil olmak üzere kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen yeÅŸil alan 5.9 metrekare. Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± resmi sitesinde ise kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen yeÅŸil alanÄ±n en az 15 metrekare olmasÄ± öngörülüyor. Gelin görün ki aynÄ± bakanlÄ±k bugün Beykoz’da en az 5 bin aÄŸacÄ±n katledilip yerine beton dökülmesine onay vermiÅŸ durumda. Bu ne perhiz, ne lahana turÅŸusu? Bunlar kendi kendilerini dahi yalanlayabilecek kadar yalanÄ±n, dolanÄ±n, pisliÄŸin içine battÄ±. Ä°stanbul’da belirli çÄ±kar çevrelerinin menfaati için kurduklarÄ± bu saltanat 31 Mart’ta yÄ±kÄ±lacak. O güne kadar tüm hukuki haklarÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar kullanacak; Beykoz’da yapÄ±lmak istenen bu doÄŸa katliamÄ±nÄ± durduracaÄŸÄ±z.” (HABER MERKEZÄ°)

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