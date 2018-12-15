'Adaleti olmayan Ã¼lkede adalet aramaya devam edeceÄŸiz'

Cumartesi Anneleri 716. buluÅŸtu. Adalet arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yeri, valilik yasaÄŸÄ± nedeniyle Galatasaray MeydanÄ± dedÄŸil Ä°HD ÅŸubesinin Ã¶nÃ¼ oldu.

Cumartesi Anneleri, 716. hafta eyleminde, 27 yÄ±l önce gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra öldürülen Ä°brahim Demir ve Agit Akipa dosyasÄ±ndaki hukuksuzluÄŸun son bulmasÄ±nÄ± ve faillerinin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Agit Akipa’nÄ±n oÄŸlu Fehmi Akipa, dosyanÄ±n avukatÄ± Tahir Elçi’nin de öldürüldüÄŸünü hatÄ±rlatarak, “Bu kanlÄ± tarih müvekkilden avukatÄ±na devroldu. Babam, amcam ve Tahir Elçi için adaleti olmayan ülkede adalet aramaya devam edeceÄŸiz” dedi.

Zorla kaybedilen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ±betini sormak ve faillerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için adalet talebiyle 23 yÄ±ldÄ±r mücadele veren Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray MeydanÄ±’nda gerçekleÅŸtirdiÄŸi buluÅŸma, 15 haftadÄ±r polis zoruyla engelleniyor. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun talimatÄ± ile BeyoÄŸlu KaymakamÄ± tarafÄ±ndan 700. haftasÄ±nda yasaklanan Cumartesi Anneleri eylemi bu hafta da Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi önünde yapÄ±ldÄ±. HDP Milletvekili Hüda Kaya ve insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen 716. hafta buluÅŸmasÄ±nÄ±n basÄ±n metnini kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±ndan Besna Tosun okudu.

‘KOMUTAN SÄ°ZÄ° YAÅžATMAYACAÄžIZ DÄ°YE TEHDÄ°T ETTÄ°’

Tosun, 27 yÄ±l önce kaybedilen Ä°brahim Demir ve Agit Akipa’nÄ±n kaybedilme sürecini anlattÄ±: “36 yaÅŸÄ±ndaki Ä°brahim Demir ve 39 yaÅŸÄ±ndaki Agit Akipa ÅžÄ±rnak’Ä±n Ä°dil ilçesindeki Çukurlu köyünde yaÅŸÄ±yordu. Köylüler üzerinde aÄŸÄ±r bir koruculaÅŸtÄ±rma baskÄ±sÄ± vardÄ±. Köye giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlar asker kontrolü altÄ±ndaydÄ±. Köy okulu karakol haline getirilmiÅŸ, askerler bazÄ± köylülerin evlerine el koymuÅŸtu. AynÄ± zamanda köyün muhtarÄ± olan Agit Akipa ve Ä°brahim Demir, askerlerin okulu, evleri ve köyü boÅŸaltmasÄ± için KaymakamlÄ±ÄŸa ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurdu. BaÅŸvurudan sonra Karakol KomutanÄ± tarafÄ±ndan ‘sizi yaÅŸatmayacaÄŸÄ±z’ diye tehdit edildiler. 12 AralÄ±k 1991’de Demir ve Akipa Ä°dil’den köye dönmek için diÄŸer köylülerle birlikte traktöre bindiler. Traktör yolda askerler tarafÄ±ndan durduruldu ve Demir ile Akipa Dargeçit AnÄ±tlÄ± Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± AÄŸaçlÄ± mezrasÄ±nda bulunan Piyade Bölük KomutanÄ± ve askerleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar.”

Ä°ÅžKENCE GÖRMÜÅž BEDENLERÄ° MAÄžARADA BULUNDU

Tosun, olayÄ±n ardÄ±ndan jandarma karakoluna giden ailelere Karakol KomutanÄ±nÄ±n “OnlarÄ± hiç görmedik” dediÄŸini aktardÄ±: “Bir asker gizlice aileleri ‘maÄŸaralara gidin’ diye yönlendirdi. Bölgeyi köylülerle birlikte arayan aileler, 13 AralÄ±k 1991’de giriÅŸi taÅŸla örülerek kapatÄ±lmÄ±ÅŸ bir maÄŸarada, kayÄ±plarÄ±n iÅŸkence görmüÅŸ, gözleri ve elleri baÄŸlanmÄ±ÅŸ haldeki cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸtÄ±. Olay hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada Ä°dil Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± AÄŸaçlÄ± mezrasÄ±nda bulunan Piyade Bölük KomutanÄ± ÜsteÄŸmen ve ilgili er ve erbaÅŸlarÄ±n ‘adam öldürme’ suçundan ÅŸüpheli olduÄŸuna kanaat getirdi ve 18 AralÄ±k 1991’de soruÅŸturma açma izni almak için dosyayÄ± Dargeçit KaymakamlÄ±ÄŸÄ± Ä°lçe Ä°dare Kurulu’na gönderdi. KaymakamlÄ±k 20 MayÄ±s 1992’de ‘men’i muhakeme’ kararÄ± verdi. 2011 yÄ±lÄ±nda aileler avukatlarÄ± Tahir Elçi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°dil Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na tekrar baÅŸvuruda bulundu. SavcÄ±lÄ±k dosyaya ulaÅŸmak için ilgili kurumlara baÅŸvurdu. Ancak bütün kurumlar arÅŸivlerinde herhangi bir dosya, bilgi veya belgeye rastlamadÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Bunun üzerine Ä°dil Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Akipa ve Demir’in zorla kaybedilmesi ve dosyayÄ± kaybeden Dargeçit KaymakamlÄ±ÄŸÄ± görevlileri hakkÄ±nda ‘görevi kötüye kullanmak’tan yeni bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ancak yürütülen soruÅŸturmalardan bugüne kadar bir sonuç alÄ±nmadÄ±. DosyanÄ±n avukatÄ± Tahir Elçi de müvekkilleri gibi 28 KasÄ±m 2015 tarihinde infaz edildi.” Tosun, yargÄ± makamlarÄ±nÄ± Demir, Akipa ve Tahir Elçi dosyalarÄ±nda etkin bir soruÅŸturma ve yargÄ±lama faaliyetinin icrasÄ± için göreve çaÄŸÄ±rdÄ±.

‘ADALET Ä°STÄ°YORUZ’

AçÄ±klamada Ä°brahim Demir’in kÄ±zÄ± Deniz Demir de konuÅŸtu: “BabamÄ±z, amcamÄ±z ve avukatÄ±mÄ±z için adalet istiyoruz. Nereyi yasaklarsa yasaklasÄ±nlar bu davanÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z.” Agit Akipa’nÄ±n oÄŸlu Fehmi Akipa da, “KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ±n davasÄ±ndan 27 yÄ±ldÄ±r vazgeçmedik. Adaleti olmayan devletten adalet aramak zor ama peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Katiller de isimleri de belli. Adaleti olmayan ülkede katillerin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Bu kanlÄ± tarih müvekkilden avukatÄ±na devroldu. Babam, amcam ve Tahir Elçi için adaleti olmayan ülkede adalet aramaya devam edeceÄŸiz.” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net