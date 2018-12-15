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FotoÄŸraf: Kuhlmann /MSC/Wikimedia Commons (CC BY 3.0 de)
TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya, BM temsilcisiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
15 AralÄ±k 2018 13:34
TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya temsilcileri Suriyeâ€™de anayasa komite listesi oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in gelecek hafta BM Suriye Ã–zel Temsilcisi ile bir araya gelecek.
Türkiye, Ä°ran ve Rusya’dan üst düzey yetkililer, Suriye’de bir anayasa komite listesi oluÅŸturulmasÄ± için gelecek hafta BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya gelecek.
BM’den yapÄ±lan resmi açÄ±klamada, Türkiye, Ä°ran ve Rusya’dan üst düzey yetkililer gelecek hafta Ä°sviçre’nin Cenevre kentinde, Mistura’nÄ±n BM Güvenlik Konseyi aylÄ±k sunumu öncesi bir araya gelecek ve Suriye’de ‘güvenilir, dengeli ve kapsayÄ±cÄ±’ bir anayasa komitesi oluÅŸturulmasÄ±nÄ± ele alacak. (DHA)
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