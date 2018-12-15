Personel atanmayan saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ± kaderine terk edildi

BingÃ¶l KarlÄ±ovaâ€™ya baÄŸlÄ± DÃ¶rtyol kÃ¶yÃ¼nde 3 yÄ±l Ã¶nce yapÄ±lan saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ±, saÄŸlÄ±k personeli atanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in faaliyete geÃ§emedi.

Bingöl'ün KarlÄ±ova ilçesine baÄŸlÄ± Dörtyol köyünde 3 yÄ±l önce yapÄ±lan saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ±, saÄŸlÄ±k personeli atanmadÄ±ÄŸÄ± için faaliyete geçemedi. BoÅŸ kalan bina harabeye döndü.

KarlÄ±ova ilçesine baÄŸlÄ± Dörtyol köyünde 3 yÄ±l önce saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ± inÅŸa edildi. 15 köyün faydalanmasÄ± amacÄ±yla yapÄ±lan saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ±na aradan geçen zamana raÄŸmen personel atamasÄ± yapÄ±lmadÄ±. Hizmete açÄ±lmayan saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ± binasÄ±, kaderine terk edildi. BinanÄ±n, tüm camlarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±k, mobilya ve elektronik cihazlarÄ±nÄ±n da kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi görüldü.

Duruma tepki gösteren köy sakinleri, binanÄ±n dururmuna gönüllerinin el vermediÄŸini dile getirdi. Köy sakinlerinden Adem ÇÄ±nar, devletin zarara uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Devlet bize yatÄ±rÄ±m yapÄ±yor ama kurumlar bu yatÄ±rÄ±mlarÄ± kapalÄ± tutarak adeta çürütüyor. Madem ihtiyaç yoktu neden yapÄ±ldÄ±? Devletin milyonlarca lira zarara uÄŸratÄ±lmasÄ± vicdanÄ±mÄ±zÄ± yaralÄ±yor. YapÄ±lan harcamalar yazÄ±ktÄ±r. Neden bu saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ± ve eczanemiz hep kapalÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za sesleniyoruz, sizin bize gönderdiÄŸiniz hizmetlere sahip çÄ±kÄ±lmÄ±yor" dedi. (Bingöl/DHA)

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