Paris'te sarÄ± yeleklilerin eylemleri sÃ¼rÃ¼yor: 85 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Macron'un aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan tatmin olmayan sarÄ± yelekliler bugÃ¼n de sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±. BugÃ¼nkÃ¼ eylemler nedeniyle ÅŸu ana kadar 85 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Fransa’da 17 KasÄ±m’da baÅŸlayan ve birçok emekçi kesimle gençleri de saran ‘SarÄ± Yelekliler’ eylemlerine 15 KasÄ±m Cumartesi günü de devam ediyor. Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te "sarÄ± yeleklilerin" düzenlediÄŸi eylemde yaÅŸanan arbede sÄ±rasÄ±nda polis biber gazÄ± kullandÄ±.

AkaryakÄ±t zamlarÄ±na tepki olarak baÅŸlayan ancak daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüÅŸen eylemler, hükümetin iptal çaÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen bugün ülke genelinde devam ediyor. Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi ve Opera MeydanÄ±'nda toplandÄ±. BarikatlarÄ± aÅŸmaya çalÄ±ÅŸan emekçilerle polis arasÄ±nda arbede çÄ±ktÄ±. Bu sÄ±rada polis, biber gazÄ± kullandÄ±. KÄ±sa süreli gerginliÄŸin ardÄ±ndan kitle Champs-Elysees Caddesi etrafÄ±ndaki ara sokaklara da yayÄ±ldÄ±.

Ä°lk müdahale sonrasÄ± Champs-Elysees Caddesi etrafÄ±ndaki ara sokaklara da yayÄ±lan eylem sÄ±rasÄ±nda polis zaman zaman biber gazÄ± kullanÄ±yor.

FransÄ±z medyasÄ± ÅŸu ana kadar 85 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, bu sayÄ±nÄ±n geçen hafta bu saatlerde 500'ü geçen gözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±nda kalmasÄ± dikkat çekiyor.

Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki maÄŸaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayÄ±da metro hattÄ± da kapatÄ±ldÄ±.

PARÄ°S'TE HAYAT YÄ°NE DURDU

Ülke genelinde yaklaÅŸÄ±k 89 bin polis görev yaparken, Paris'te 8 bin polis ile 14 zÄ±rhlÄ± araç bulunuyor. Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki maÄŸaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayÄ±da metro hattÄ± çalÄ±ÅŸmayacak.

MACRON'UN VAATLERÄ° TATMÄ°N ETMEDÄ°

Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ±na ve ekonomik ÅŸartlarÄ±n kötüleÅŸmesine tepki olarak 17 KasÄ±m'da baÅŸlayan "sarÄ± yelekliler" ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesini talep ediyor. Gösterilerde ÅŸu ana kadar 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 bin 99 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, binden fazla kiÅŸi yaralandÄ±.

Macron, "sarÄ± yeleklilerin" protestolarÄ± konusunda pazartesi akÅŸamÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarÄ±yla aylÄ±k 100 avro zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Yapabilen iÅŸverenlerin çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yÄ±l sonunda prim ödemesini istediÄŸini belirten Macron, 2 bin avronun altÄ±ndaki emeklilik maaÅŸlarÄ±ndan artÄ±k kesinti yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

"SarÄ± yelekliler" ve FransÄ±zlarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± Macron'un bu açÄ±klamalarÄ±nÄ± yetersiz bulmuÅŸ ve yeniden gösteri çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, "sarÄ± yeleklilerden" cumartesi günü yeni bir gösteri düzenlememelerini istemiÅŸti. Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, sarÄ± yeleklilerin taleplerine cevap verdiÄŸini, bu nedenle eylemlerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

SarÄ± Yelekliler: Fransa ve BelÃ§ika'da sokaklar sarÄ±ya boyandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 15:28

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