Ankara'da su faturalarÄ±nda 5 liralÄ±k indirim

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Meclisinin kararÄ±yla su faturalarÄ±nda abonelerden her ay alÄ±nan 5 liralÄ±k 'ÅŸube yolu bakÄ±m' Ã¼creti kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi Meclisinde oy birliÄŸiyle alÄ±nan kararla su faturalarÄ±nda 5 liralÄ±k indirim yapÄ±lacak.

Belediyeden yapÄ±lan açÄ±klamada, BüyükÅŸehir Belediye Meclisinin aralÄ±k ayÄ± toplantÄ±sÄ±nda, ASKÄ° tarafÄ±ndan her ay su faturalarÄ±na yansÄ±tÄ±lan 5 lira tutarÄ±ndaki "ÅŸube yolu bakÄ±m" ücretinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik BaÅŸkanlÄ±k yazÄ±sÄ±nÄ±n görüÅŸüldüÄŸü bildirildi.

ASKÄ° Genel MüdürlüÄŸünün 2019 yÄ±lÄ± hizmet tarifelerine iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n Hukuk ve Tarifeler Komisyonunda görüÅŸülmesinin ardÄ±ndan Mecliste oy birliÄŸi ile kabul edilen yeni kararda, "Her ay su faturalarÄ±na yansÄ±tÄ±lan 5 lira tutarÄ±ndaki ÅŸube yolu bakÄ±m ücretinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir." ifadesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BüyükÅŸehir Belediyesi Meclisi, daha önce su fiyatlarÄ±, vidanjörler ve sayaç sökme-takma ücretlerinde de indirim yapmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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