DayanÄ±ÅŸma sÄ±nÄ±r tanÄ±mÄ±yor: Almanyaâ€™da Evrensel iÃ§in kampanya baÅŸladÄ±

Alman Gazeteciler Cemiyeti, Alman Gazeteciler BirliÄŸi ve SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazetecilerâ€™in temsilcileri Evrenselâ€™e destek iÃ§in kampanya baÅŸlattÄ±.

Türkiye’de basÄ±na yönelik baskÄ±lar konusunda duyarlÄ±lÄ±k gösteren Alman gazeteci örgütleri ve gazeteciler, Evrensel ile dayanÄ±ÅŸma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Almanya’nÄ±n üç büyük gazeteci örgütü Alman Gazeteciler Cemiyeti (DJV) Genel BaÅŸkanÄ± Frank Überall, Ver.di SendikasÄ±na baÄŸlÄ± Alman Gazeteciler BirliÄŸi (DJU) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Peter Freitag ve SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christian Mihr tarafÄ±ndan da desteklenen kampanyanÄ±n çaÄŸrÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda Die Tageszeitung (TAZ), Neues Deutschland, Junge Welt, Freitag gazetelerinde çalÄ±ÅŸan tanÄ±nmÄ±ÅŸ gazeteciler yer alÄ±yor.

Kampanyaya ayrÄ±ca Almanya’nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ yazarlarÄ± arasÄ±nda yer alan Daniela Dahn, Sinema SanatçÄ±sÄ± Rolf Becker, Yazar Werner Rügemer, Melodie & Rhythmus Dergisi Genel YayÄ±n Yönetmeni Suzann Witt-Stahl da destek veriyor.

BASIN ÖZGÜRLÜÄžÜ SINIR TANIMIYOR

Toplam 33 gazeteci ve aydÄ±n tarafÄ±ndan “BasÄ±n özgürlüÄŸü sÄ±nÄ±r tanÄ±mÄ±yor: Evrensel ile pratik dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan metninde “CanlÄ± bir demokraside baÄŸÄ±msÄ±z ve özgür basÄ±nÄ±n hava ve su gibi gerekli” denildikten sonra, Türkiye’de son yÄ±llarda basÄ±na yönelik baskÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±, belirtilerek rakamlarla durum ortaya konuldu. Evrensel’in Türkiye’de ayakta kalmayÄ± baÅŸaran az sayÄ±daki muhalif basÄ±n arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken imzacÄ±lar, “Halen hapiste olmayan ya da iÅŸini kaybetmeyen meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z için çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± olabildiÄŸince kötüleÅŸti. Halen Türkiye’de yayÄ±n yapan çok az sayÄ±daki gazeteler arasÄ±nda yer alan Evrensel de bunlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Gelinen aÅŸamada varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmesi tehdit altÄ±nda. Sürekli baskÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Maddi olarak gazeteyi zor durumda bÄ±rakmak için yüksek para cezalarÄ± veriliyor. Bütün bunlardan ötürü bugün dayanÄ±ÅŸma ve destek büyük bir önem kazanmÄ±ÅŸ durumda” denildi.

MESLEKTAÅžLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAÄžIZ

AçÄ±klamada son olarak, “Türkiye’deki meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. BasÄ±n ve düÅŸünce özgürlüÄŸü uluslararasÄ± bir mücadeledir. Bu nedenle Evrensel’e her açÄ±dan destek verme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz” denildi.

Kampanyaya destek veren gazeteci ve kurumlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n önümüzdeki dönem artmasÄ± bekleniyor. Kampanya için ayrÄ±ca bir de internet sitesi kuruldu. (Köln/EVRENSEL)

www.evrensel.net