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Antalya'da 5 kiÅŸi cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret suÃ§lamasÄ± ile tutuklandÄ±
Antalya'da sosyal medya hesaplarÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettikleri iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸiden 5'i tutuklandÄ±.
Antalya'da sosyal medya hesaplarÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸiden 5'i tutuklandÄ±.
Antalya Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Güvenlik Åžubesi ekipleri, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sosyal medya hesaplarÄ±ndan hakaret ettiÄŸi belirlenen zanlÄ±larÄ± yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Bu kapsamda gözaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.
Bu kiÅŸilerden 5'i çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± nöbetçi sulh ceza hakimliÄŸince tutuklandÄ±, 4'ü serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret davasÄ±nda Tugay Bekâ€™e beraat
Öte yandan Rize'de makamÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Emniyet Müdürü AltuÄŸ Verdi'ye sosyal medyadan hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla Antalya'da gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi hakimlikçe "halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ve aÅŸaÄŸÄ±lama" ile "hakaret" suçlamalarÄ±yla tutuklandÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 11:46