5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu silahla oynatÄ±yormuÅŸ

5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu tarafÄ±ndan kazara tabancayla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Kerim KÄ±rat'Ä±n oÄŸluna havalÄ± tÃ¼fekle ateÅŸ ettirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Adana'da 5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu tarafÄ±ndan kazara tabancayla vurularak öldürülen Kerim KÄ±rat'Ä±n sosyal medya hesabÄ±nda oÄŸluna havalÄ± tüfekle ateÅŸ ettirdiÄŸi ana ait görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±. YüreÄŸir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, 12 AralÄ±k'ta meydana gelen olayda, belediyede çalÄ±ÅŸan emekli uzman çavuÅŸ Kerim KÄ±rat, iÅŸten geldikten sonra tabancasÄ±nÄ± sehpanÄ±n üzerine bÄ±rakarak, yemek yemeye baÅŸladÄ±. Odaya gelen oÄŸlu Z.K., tabancayÄ± alarak oynamaya baÅŸladÄ±. KÄ±rat, tabancayÄ± oÄŸlundan almak istedi. Ancak tabanca ateÅŸ aldÄ± ve KÄ±rat vuruldu. Silah sesi üzerine komÅŸularÄ± polisi aradÄ±. Eve çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. KÄ±rat, ilk müdahalenin ardÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ameliyata alÄ±ndÄ±. Daha sonra yoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±na alÄ±nan KÄ±rat, tüm çabalara raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

OlayÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatan polis, KÄ±rat'Ä±n oÄŸlunu sürekli tabancayla oynattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. KÄ±rat'Ä±n sosyal medya hesabÄ±nda da oÄŸluna havalÄ± tüfekle ateÅŸ ettirdiÄŸi ana ait görüntülere ulaÅŸÄ±ldÄ±. KÄ±rat'Ä±n cenazesi otopsinin ardÄ±ndan Osmaniye'de topraÄŸa verildi. (Adana/DHA)

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