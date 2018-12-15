2 bin 500 yÄ±llÄ±k Roma dÃ¶nemi mezar odalarÄ± talan ediliyor

Bursa'nÄ±n Ä°znik ilÃ§esinde, Roma dÃ¶nemine ait 2 bin 500 yÄ±llÄ±k mezar odalarÄ± yaÄŸmalanÄ±yor.

Bursa'nÄ±n Ä°znik ilçesinde, Roma dönemine ait 2 bin 500 yÄ±llÄ±k mezar odalarÄ± yaÄŸmalanÄ±yor. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen NakkaÅŸ YalçÄ±n Öztürk, “Mezar odalarÄ±na acil önlem alÄ±nmazsa, bu tarih yok olup gidecek” dedi.

Ä°znik ilçesi Elbeyli Mahallesi Dörttepe mevkiindeki zeytinlikte 15 yÄ±l önce, bir çiftçi çift sürerken çökme meydana geldi. Çökmenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerde Roma dönemine ait yeraltÄ± mezar odalarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ancak mezar odalarÄ±, defineciler tarafÄ±ndan yaÄŸmalandÄ±.

Bizans ve Roma tarihiyle ilgilenen NakkaÅŸ YalçÄ±n Öztürk, "Bir an önce önlem alÄ±nmasÄ± ve bu tarihi deÄŸerlerin korunmasÄ± gerekmektedir. EÄŸer bunlarÄ± korumayacaksak, gün yüzüne çÄ±karmaya da gerek yok. Mezar odasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ± parmakla açÄ±lÄ±p kapanÄ±yordu ama tarihi menteÅŸeleri yerinden sökülmüÅŸ ve iÅŸlevini yitirmiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

Heykel sanatçÄ±sÄ± Ä°lkay Altay ise, “Roma döneminden kalma bu eserler koruma altÄ±na alÄ±nmalÄ± ve restore edilmedi. Gerçekten restore edilip sergilenirse ilçe turizmine büyük katkÄ±sÄ± olur” dedi. (Bursa/DHA)

www.evrensel.net