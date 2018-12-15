PalandÃ¶ken: DoÄŸalgaz indirimi vatandaÅŸa da yansÄ±tÄ±lmalÄ±

TESK Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken, BOTAÅžâ€™Ä±n gaz santrallerine yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu indirimin kullanÄ±cÄ±lara da yansÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

BOTAÅž’Ä±n gaz santrallerine yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu indirimin vatandaÅŸa da yansÄ±masÄ± gerektiÄŸini belirten TESK Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, “Bu kÄ±ÅŸ mevsim normalleri olarak sert geçecek. Yani doÄŸalgazÄ± epey yakacaÄŸÄ±z. BOTAÅž’Ä±n gaz santrallerine yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu indirimin kullanÄ±cÄ±lara da yansÄ±masÄ± herkesi rahatlatÄ±r. AynÄ± zamanda BOTAÅž’Ä±n uyguladÄ±ÄŸÄ± indirim ile elektrik üretim maliyetinin de düÅŸeceÄŸinden vatandaÅŸÄ±n ve esnafÄ±mÄ±zÄ±n elektrik faturalarÄ±na da bu indirim yansÄ±malÄ±. Ä°ndirimin faturalara yansÄ±masÄ± ile yeni yÄ±la bir nebze de olsa herkesim rahatlamÄ±ÅŸ olarak girecek” dedi.

‘DOÄžALGAZDAKÄ° Ä°NDÄ°RÄ°M VATANDAÅžA DA YANSITILMALI’

KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda doÄŸalgaz indiriminin vatandaÅŸÄ±n ekonomisini rahatlatacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, “BOTAÅž gaz santrallerine Ocak ayÄ± baÅŸÄ± ile Mart ayÄ± sonu arasÄ±nda bin metreküp baÅŸÄ±na bin 550 TL üzerinden verilen gaz fiyatÄ±nÄ± yüzde 4 indirim ile bin 485 TL’ye verecek. YapÄ±lan bu indirim elektrik üretim maliyetinde de bir düÅŸüÅŸ saÄŸlayacaÄŸÄ±ndan halkÄ±n ve esnafÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± elektrik fiyatlarÄ±na indirim olarak yansÄ±tÄ±lmalÄ±. Öte yandan BOTAÅž elektrik ÅŸirketlerine uygulamÄ±ÅŸ olduÄŸu indirim oranÄ±nda esnafa ve vatandaÅŸa indirim saÄŸlamalÄ±dÄ±r. KÄ±ÅŸÄ±n havanÄ±n geç aydÄ±nlanmasÄ± ve erken kararmasÄ± nedeniyle esnafÄ±mÄ±z da vatandaÅŸÄ±mÄ±z da elektriÄŸi daha çok tüketiyor. En önemlisi kararan sokaklarÄ± esnafÄ±mÄ±z aydÄ±nlatmasÄ±na biraz olsun elektrik ÅŸirketleri de katkÄ± koymalÄ±. HavalarÄ±n da soÄŸumasÄ± ile doÄŸalgazÄ± da en çok tükettiÄŸimiz zamanlar bu zamanlarda yapÄ±lacak indirim esnafÄ±mÄ±za ve halka az da olsa rahatlatacaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

Yeni yÄ±la ekonomik olarak iyi bir baÅŸlangÄ±ç için indirimin önemine deÄŸinen Palandöken, “Esnaf da vatandaÅŸ da indirim bekliyor çünkü kur dengesizliÄŸinin getirdiÄŸi olumsuz ÅŸartlardan kurtulmuÅŸken, yeni bir yÄ±la giriyorken daha umutlu girmek istiyorlar. En çok tüketen ve en çok ödeyen kesim olan esnafÄ±mÄ±z ve halkÄ±mÄ±z için elektrik, su, doÄŸalgaz ve akaryakÄ±t gibi en temel tüketimlerde indirim yapÄ±lmalÄ±. Çünkü bu indirimler enflasyonu düÅŸürür, ekonomik büyümeye olumlu ve önemli katkÄ±da bulunur. YÄ±l içerisinde peÅŸ peÅŸe birçok temel tüketim kalemlerinde yapÄ±lan zamlar ÅŸimdi rahatlamÄ±ÅŸ bir dönemde iken indirim olarak geri dönmeli” ÅŸeklinde söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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