TSK, Irakâ€™Ä±n notasÄ±na raÄŸmen hava operasyonunu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

Irakâ€™Ä±n hava operasyonuna iliÅŸkin TÃ¼rkiyeâ€™ye nota vermesine raÄŸmen TSKâ€™nin hava operasyonlarÄ± devam etti.

Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarÄ±na devam edildi. Hava operasyonu sÄ±rasÄ±nda 7 kiÅŸinin öldürüldüÄŸü ifade edildi.

TSK'nin Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarÄ±nda, terör örgütüne ait maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edilirken, üs bölgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 7 bölücü terörist ise etkisiz hale getirildi.”

IRAK TÜRKÄ°YE’YE NOTA VERDÄ°

TSK’ye ait uçaklarÄ±n Irak Federe Kürdistan Bölgesi’nde bulunan Mahmur KampÄ±nÄ± ve IÅžÄ°D’in saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kurtarÄ±lan Åžengal’i bombalamasÄ±na Irak hükümeti tepki göstermiÅŸti. BombardÄ±man sonrasÄ± Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye’nin BaÄŸdat Büyükelçisi Fatih YÄ±ldÄ±z'Ä± bakanlÄ±ÄŸa çaÄŸÄ±rdÄ±. BakanlÄ±ÄŸa giden Büyükelçi YÄ±ldÄ±z’a gerçekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±ndan dolayÄ± duyulan rahatsÄ±zlÄ±k iletilip, nota verildi.

IRAK DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI: HAVA SALDIRILARI EGEMENLÄ°K HAKLARIMIZIN Ä°HLALÄ°DÄ°R

Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Irak hava sahasÄ±nda düzenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hiçbir ÅŸekilde kabul edilemeyeceÄŸi belirtilerek TSK'nin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n Irak'Ä±n egemenlik haklarÄ±nÄ± ve Irak vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n güvenliÄŸini ihlal ettiÄŸi kaydedildi.

AçÄ±klamada, ‘Türk savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n Irak hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden ve Kuzey Irak'ta can ve mal kaybÄ±na yol açan eylemlerinin kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±’ ifade edildi.

TÜRKÄ°YE: OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ise Irak’Ä±n verdiÄŸi notaya karÅŸÄ± “Terör örgütleri Irak'ta yuvalandÄ±klarÄ± müddetçe operasyonlara devam edilecek” açÄ±klamasÄ±nda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Åžengal ve Karacak'a dÃ¶nÃ¼k hava bombardÄ±manÄ± sona erdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 17:03

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