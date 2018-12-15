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Irak hava operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± TÃ¼rkiyeâ€™ye nota verdi
Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, hava operasyonlarÄ± nedeniyle TÃ¼rkiye'ye nota verdi. TÃ¼rkiye ise operasyonlarÄ±n sÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
TSK’ye ait uçaklarÄ±n önceki akÅŸam Irak Federe Kürdistan Bölgesi’nde bulunan Mahmur KampÄ±nÄ± ve IÅžÄ°D’in saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kurtarÄ±lan Åžengal’i bombalamasÄ± sonucu 4 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine Irak Hükümeti tepki gösterdi.
BombardÄ±man sonra Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye’nin BaÄŸdat Büyükelçisi olan Fatih YÄ±ldÄ±z'Ä± bakanlÄ±ÄŸa çaÄŸÄ±rdÄ±. BakanlÄ±ÄŸa giden Büyükelçi YÄ±ldÄ±z’a gerçekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±ndan dolayÄ± duyulan rahatsÄ±zlÄ±k iletilip, nota verildi.
Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Irak hava sahasÄ±nda düzenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hiçbir ÅŸekilde kabul edilemeyeceÄŸi belirtilerek TSK'nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n Irak'Ä±n egemenlik haklarÄ±nÄ± ve Irak vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n güvenliÄŸini ihlal ettiÄŸi kaydedildi.
AçÄ±klamada, ‘Türk savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n Irak hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden ve Kuzey Irak'ta can ve mal kaybÄ±na yol açan eylemlerinin kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±’ ifade edildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ise Irak’Ä±n verdiÄŸi notaya karÅŸÄ± “Terör örgütleri Irak'ta yuvalandÄ±klarÄ± müddetçe operasyonlara devam edilecek” açÄ±klamasÄ±nda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 10:59
Åžengal ve Karacak'a dÃ¶nÃ¼k hava bombardÄ±manÄ± sona erdi