Ukrayna'da yeni tasarÄ±: Rusya'ya tren seferleri durdurulsun

SÄ±kÄ±yÃ¶netim ilanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rus erkeklere Ã¼lkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirilen Ukrayna, ÅŸimdi de Rusyaâ€™ya tren seferlerinin durdurulmasÄ±nÄ± gÃ¼ndeme aldÄ±.

Kerç BoÄŸazÄ±’nda Rus ve Ukrayna savaÅŸ gemilerinin karÅŸÄ± karÅŸÄ± gelmesinin ardÄ±ndan iki ülke arasÄ±nda tÄ±rmanan gerilim yaptÄ±rÄ±m ve kÄ±sÄ±tlamalarla devam ediyor. Ukrayna AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna ile Rusya arasÄ±nda yolcu tren seferlerinin durdurulmasÄ± yönünde parlamentoya yasa tasarÄ±sÄ± sundu.

Ukrayna AltyapÄ± BakanÄ± Vladimir Omelyan, bakanlÄ±ÄŸÄ±n tasarÄ±yla ilgili parlamentodan yanÄ±t beklediÄŸini açÄ±kladÄ±.

Rusya’ya yolcu tren seferlerinin durdurulmasÄ±nÄ±n Ukrayna’nÄ±n yararÄ±na olacaÄŸÄ±nÄ± iddia eden Bakan, bunun ülkenin altyapÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸimine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

Omelyan, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ise, “Geri kalmÄ±ÅŸ, feodal Rusya’da çalÄ±ÅŸmanÄ±n bir anlamÄ± yok. Ukrayna’da iÅŸ bulamayanlar Avrupa BirliÄŸi’ne gitmeliler” demiÅŸti.

Ukrayna ile Rusya arasÄ±nda bugün yalnÄ±zca Ukrayna Demir YollarÄ±’na ait yolcu trenleri sefer düzenliyor. Rusya Demir YollarÄ±, Ukrayna seferlerini daha önce durdurmuÅŸtu.

Ä°ki ülke arasÄ±nda yolcu hava taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise tamamen sonlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Moskova-Kiev siyasi gerilimine raÄŸmen Rusya, Ukrayna’nÄ±n en fazla dÄ±ÅŸ ticaret yaptÄ±ÄŸÄ± ülke olmayÄ± sürdürüyor.

Kerç BoÄŸazÄ±’nda 25 KasÄ±m’da Rus ve Ukrayna savaÅŸ gemilerinin karÅŸÄ± karÅŸÄ± gelmesinin ardÄ±ndan Ukrayna’nÄ±n 10 ilinde sÄ±kÄ±yönetim ilan edilmiÅŸti. Ukrayna, 16-60 yaÅŸ arasÄ±ndaki Rusya vatandaÅŸÄ± erkeklerin ülkeye giriÅŸini yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)

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