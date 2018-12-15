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FotoÄŸraf: Pixabay
Marmara'da sÄ±caklÄ±k 2 ila 4 derece artacak
15 AralÄ±k 2018 09:34
Marmara BÃ¶lgesi'nde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalÄ± ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Trakya çevrelerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak beklenirken, yer yer sis ve pusun da etkili olmasÄ± öngörülüyor.
RüzgarÄ±n doÄŸu ve güneydoÄŸu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. (AA)
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