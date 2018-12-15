Marmara'da sÄ±caklÄ±k 2 ila 4 derece artacak

FotoÄŸraf: Pixabay

Marmara'da sÄ±caklÄ±k 2 ila 4 derece artacak

    • 15 AralÄ±k 2018 09:34

    Marmara BÃ¶lgesi'nde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

    Marmara Bölgesi'nde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

    Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalÄ± ve çok bulutlu hava hakim olacak.

    Trakya çevrelerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak beklenirken, yer yer sis ve pusun da etkili olmasÄ± öngörülüyor.

    RüzgarÄ±n doÄŸu ve güneydoÄŸu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. (AA)

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