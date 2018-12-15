â€˜TÃ¼rkiyeâ€™nin kaygÄ±larÄ±na iliÅŸkin operasyonlarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yorâ€™

IÅžÄ°D KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyon: TÃ¼rkiyeâ€™nin kaygÄ±larÄ±nÄ± ele almak iÃ§in sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki gÃ¶zlem noktalarÄ± dahil olmak Ã¼zere operasyonlarÄ±mÄ±za devam ediyoruz.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n, ‘FÄ±rat’Ä±n doÄŸusuna operasyon’ açÄ±klamasÄ±na iliÅŸkin yankÄ±lar devam ediyor. ABD öncülüÄŸündeki IÅžÄ°D KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyon SözcülüÄŸü, Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki görevlerinin deÄŸiÅŸmediÄŸini belirterek, “NATO müttefiki Türkiye’nin güvenlik kaygÄ±larÄ±nÄ± ele almak için sÄ±nÄ±r bölgesindeki gözlem noktalarÄ± da dahil olmak üzere normal operasyonlarÄ±mÄ±za devam ediyoruz” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

IÅžÄ°D karÅŸÄ±tÄ± koalisyon sözcülüÄŸü, Suriye'deki son duruma ve Türkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda kurulacak gözlem noktalarÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.

Suriye'de icra edilen operasyonlarda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten sözcülük, “NATO müttefiki Türkiye’nin güvenlik kaygÄ±larÄ±nÄ± ele almak için sÄ±nÄ±r bölgesindeki gözlem noktalarÄ± da dahil olmak üzere normal operasyonlarÄ±mÄ±za devam ediyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

‘IÅžÄ°D’in yenilgisini kalÄ±cÄ± hale getirmek getirmek’ iddiasÄ±yla bölgedeki ortaklarÄ±yla birlikte çalÄ±ÅŸmaya kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± belirten sözcülük, ABD'nin pozisyon deÄŸiÅŸtirdiÄŸine yönelik çÄ±kan haberlerin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, geçen hafta ABD'nin Suriye'nin kuzeydoÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±na gözlem noktalarÄ± kuracaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸ ve bu gözlem noktalarÄ±nÄ±n, Türkiye'ye yönelik herhangi bir tehdide karÅŸÄ± Türkiye'yi bilgilendirme amacÄ±yla kurulacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na kurulacak gözlem noktalarÄ±na iliÅŸkin rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ErdoÄŸan ve Trump telefonda Suriyeâ€™yi konuÅŸtu

RUSYA: ENDÄ°ÅžE DUYUYORUZ

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Resmi Temsilcisi Ä°gor KonaÅŸenkov ise basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klama da, “Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu’nun talimatÄ± üzerine ABD’nin Rusya BüyükelçiliÄŸi Savunma AtaÅŸesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ABD Savunma BakanÄ± James Mattis’e iki nota aktarÄ±ldÄ±” dedi. Rusya’nÄ±n notasÄ±nda ABD’nin kontrolü altÄ±nda olan FÄ±rat’Ä±n doÄŸusunda Kürt-Arap çatÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle duyulan derin endiÅŸe ifade edildi.

Ä°gor KonaÅŸenkov açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“AmerikanÄ±n kontrol ettiÄŸi FÄ±rat’Ä±n ilerisindeki bölgelerden hammadde ticareti Suriye ekonomisinin düzelme perspektiflerini olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte ABD’nin yönettiÄŸi uluslararasÄ± koalisyon 6 aydÄ±r Hadjin bölgesinde IÅžÄ°D’i yok etme sürecini tamamlayamÄ±yor. Belgede 2 bin teröristin son aylarda ABD’nin yönettiÄŸi koalisyonun saldÄ±rÄ±larÄ±yla en az 1500 sivil vatandaÅŸÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi FÄ±rat’Ä±n doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ± çevresinde 9 ÅŸehri elinde tutmaya devam ettiÄŸine dikkat çekildi. AyrÄ±ca Suriye hükümet kuvvetlerinin kendi ülkesini teröristlerden temizlemeye yönelik askeri eylem tecrübesi bu bölgelerin temizlenmesi için en fazla 2 haftanÄ±n gerektiÄŸini gösteriyor.

Åžoygu’nun ABD Savunma BakanÄ±’na mesajÄ±nda zor koÅŸullarda 50 binden fazla Suriyeli'nin hayatta kalmak zorunda olduÄŸu ‘Er Rukban’ mülteci kampÄ±nda çözülmeyen soruna dikkat çekildi. Er Rukban’daki mültecilerin gerekli yardÄ±mÄ± kabul etmesi ve onlarÄ±n evlerine dönemlerinin organize edilmesi için asÄ±l engel Amerika’nÄ±n Et Tanf’daki askeri üssü ve o bölgede ABD’nin kontrolü altÄ±ndaki silahlÄ± örgütlerdir. Ä°kinci notada Rus Bakan ABD’li Bakan’a Orta ve KÄ±sa Menzilli Füzeler AnlaÅŸmasÄ± konusunda iki tarafÄ±n fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± görüÅŸmeyi teklif etti

Rusya tarafÄ±nÄ±n Pentagon ile tüm aktüel sorunlarda açÄ±k diyaloga hazÄ±r olduÄŸunun altÄ± çizildi. 3 gün sonunda bile Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bu teklifine Amerika’dan formal bir tepki bile gelmedi. Tüm bunlar Amerika tarafÄ±nÄ±n Rusya ile bölgesel ve küresel güvenliÄŸin saÄŸlanmasÄ±ndaki aktüel sorunlarÄ± çözmek için profesyonel diyalog kurmak istemediÄŸini gösteriyor.”

ErdoÄŸan: Menbic'i temizlemezseniz oraya da gireriz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 11:05

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