Tahir ElÃ§i cinayetinde Londraâ€™dan kapsamlÄ± rapor

DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± Cihan AydÄ±n, Londra Ãœniversitesinden bilimsel rapor aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek â€˜Bir ve birden fazla fail var' dedi. Â

DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanÄ± avukat Tahir Elçi’nin, 28 KasÄ±m 2015 tarihinde katledilmesinin ardÄ±ndan, baro öncülüÄŸünde gerçekleÅŸtirilen anma etkinliklerinin 154’üncüsü gerçekleÅŸtirildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'Ä±n haberine göre; anmada konuÅŸan DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± avukat Cihan AydÄ±n, Ä°ngiltere Londra Üniversitesi Adli MimarlÄ±k Bölümü uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan, Elçi’nin öldürüldüÄŸü ana iliÅŸkin tüm ses, video, basÄ±n yayÄ±n arÅŸivi, tanÄ±k ifadeleri ve açÄ±k kaynaklardan edinilen bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda hazÄ±rlanan bilimsel raporun tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerine ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Raporu tercüme ettirdiklerini açÄ±klayan AydÄ±n, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Dosya kapsamÄ±na giren bilgilerden, görüntülerden, seslerden, belgelerden bir derleme yapÄ±ldÄ±. Bu derlemeler sonucunda, sayÄ±n baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n öldürülmesine sebep olan muhtemel failler, muhtemel ÅŸüphelilerin kimler olabileceÄŸi konusunda bir neticeye varÄ±ldÄ±. Biz bu raporu soruÅŸturma savcÄ±sÄ±na sunacaÄŸÄ±z. Bizim açÄ±mÄ±zdan bu saatten sonra, bilimsel verilerle desteklenmiÅŸ, bir ve birden fazla fail var. DolayÄ±sÄ±yla cumhuriyet savcÄ±sÄ±ndan bu rapor doÄŸrultusunda failleri çaÄŸÄ±rÄ±p derhal ÅŸüpheli olarak ifadelerini almasÄ±nÄ± ve bu kiÅŸilerin tutuklanmasÄ±nÄ± talep edeceÄŸiz.” (HABER MERKEZÄ°)

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