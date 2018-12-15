Kulis: Ä°YÄ° Partiye bÄ±rakÄ±lan iller Ä°nceâ€™yi destekliyor

CHPâ€™de gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan Ä°YÄ° Partiye bÄ±rakÄ±lan illerin kurultayda Muharrem Ä°nceâ€™yi destekleyen iller olduÄŸu belirtildi.

CHP’de, Ä°YÄ° Parti ile yapÄ±lan ittifak görüÅŸmesinin ardÄ±ndan Adana, Antalya, Mersin ve Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n isimlerinin netleÅŸtiÄŸi iddia edildi. Parti kulislerinde Ä°YÄ° Partiye bÄ±rakÄ±lan illerin kurultayda Muharrem Ä°nce’ye destek veren iller olduÄŸu belirtiliyor.

ADAY Ä°SÄ°MLERÄ° KONUÅžULUYOR

Cumhuriyet’ten Ali Açar’Ä±n haberine göre; Adana’da Zeydan Karalar isminin netleÅŸtiÄŸi belirtilirken, Meral AkÅŸenir’in Çetin Soner ismini önermesine karÅŸÄ±n Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun Karalar ile devam edeceklerini söylediÄŸi öÄŸrenildi. CHP’nin Antalya’da Muhittin Böcek isminde karar aldÄ±ÄŸÄ±, Meral AkÅŸener’in de onay verdiÄŸi söylendi. Mersin’de Ä°stemihan Talay ve Serdar KuyucuoÄŸlu arasÄ±nda partinin karar vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, Talay isminin bir adÄ±m önde olduÄŸu kaydedildi. CHP’nin Bursa’da ise Nilüfer Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bozbey isminde karar kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yerine ise yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Turgay Erdem’in gösterileceÄŸi belirtildi. CHP’nin Antalya’da Ä°YÄ° Partiye 4, Konya’da ise 10 ilçe bÄ±rakacaÄŸÄ±, Kars’Ä± isteyen Ä°YÄ° Partinin talebine ise sÄ±cak bakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Ä°YÄ° Parti ile yapÄ±lan ittifak sonucu CHP’nin aday çÄ±karmayacaÄŸÄ± Manisa, BalÄ±kesir, Denizli, Trabzon, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri ve Sakarya’nÄ±n delegelerin büyük çoÄŸunluÄŸunun kurultayda Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ya karÅŸÄ± Muharrem Ä°nce’ye destek için imza veren iller olmasÄ± dikkat çekti. Parti kulislerinde bunun örgütte rahatsÄ±zlÄ±k yarattÄ±ÄŸÄ± ve genel merkezin de bu rahatsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± örgütün ikna edilmesi için yol aradÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 08:26

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