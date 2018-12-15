Urfa'da aÃ§lÄ±k grevine destek veren 5 kiÅŸi tutuklandÄ±

Urfa'da HDP Milletvekili Leyla GÃ¼ven'e destek iÃ§in yapÄ±lan aÃ§lÄ±k grevine destek veren 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Urfa'da tecride karÅŸÄ± açlÄ±k grevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için yapÄ±lan açlÄ±k grevine destek veren 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Urfa'da PKK Lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecride karÅŸÄ± açlÄ±k grevine giren DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek açlÄ±k grevinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± HDP il bansÄ±nÄ± basan polis 47 kiÅŸiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. 8 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 39 kiÅŸi ise adliyeye çÄ±karÄ±ldÄ±.

Adliyeye çÄ±karÄ±lanlardan 39 kiÅŸiden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Bekir Karakeçili "YardÄ±m yataklÄ±k", BarÄ±ÅŸ Anneleri Selvi Ötünç, Hadle OÄŸur ile Åžükrü Turgut, Mehmet Ali Oba ise "örgüt propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ± ile tutuklanÄ±rken 33 kiÅŸi ise adli kontrol uygulamasÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Öte yandan basÄ±lan parti binasÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸanÄ± olan Suriye uyruklu Halid Müslüm ise, ülkesine gönderilmek üzere Göç Ä°daresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Müslüm'ün Kobanê'den IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±sÄ±nda Urfa'ya sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, eÅŸi ve 5 çocuÄŸu ile merkez Haliliye ilçesi DevteÅŸti mahallesinde oturduÄŸu öÄŸrenildi. (Urfa/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 08:42

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