Osmanbey Metro duraÄŸÄ±nda raylara dÃ¼ÅŸen kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Osmanbey Metro duraÄŸÄ±nda bir kiÅŸi raylara dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve hayatÄ±nÄ± kaybetti. OlayÄ±n intihar mÄ± yoksa kaza mÄ± olduÄŸu araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

YenikapÄ±-HacÄ±osman Metro HattÄ± Osmanbey DuraÄŸÄ±'nda bir kiÅŸi raylara düÅŸtü. SaÄŸlÄ±k, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. YapÄ±lan incelemede metronun altÄ±nda kalan kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.

Saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaÅŸanÄ±yor. HacÄ±osman-YenikapÄ± yönünde seferler Osmanbey'e kadar, YenikapÄ±-HacÄ±osman yönünde ise Taksim'e kadar yapÄ±labiliyor. DuraÄŸa gelenler otobüsler ile götürülüyor.

Polis, olayÄ±n intihar mÄ± yoksa kaza mÄ± olduÄŸu yönündeki incelemesi sürüyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 09:01

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