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FotoÄŸraf: DHA
Tren kazasÄ±ndaki 2 vagon olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±
15 AralÄ±k 2018 07:34
Ankara'da, 9 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 92 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±nda, YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren'in raydan Ã§Ä±kan 2 vagonu olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Ankara'da, 9 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 92 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±nda, Yüksek HÄ±zlÄ± Tren'in raydan çÄ±kan 2 vagonu olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Ankara'da 9 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle sonuçlanan Yüksek HÄ±zlÄ± Tren (YHT) kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan görevliler tarafÄ±ndan enkaz kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, 14 AralÄ±k'ta Yüksek HÄ±zlÄ± Tren'in raydan çÄ±kan 2 vagonu, bulunduÄŸu yerden vinç yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca yaÅŸanan olayda yÄ±kÄ±lan üst geçit de kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerde görevlilerin çalÄ±ÅŸmasÄ± devam ederken, enkaz kaldÄ±rma iÅŸlemleri büyük oranda tamamladÄ±. (DHA)
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