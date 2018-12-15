GÃ¶zaltÄ±ndaki 3 TCDD Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n kazaya dair ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ankara'daki tren kazasÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¼Ã§ TCDD Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ankara'da, 9 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 92 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan üç TCDD çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ifadeleri ortaya çÄ±ktÄ±. Bu arada Tren kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± MarÅŸandiz istasyonunda enkaz kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.

GÖZALTINA ALINANLARIN Ä°FADELERÄ°

Cumhuriyet’ten Alican UludaÄŸ’Ä±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifadeye göre; tren teÅŸkil memuru (makasçÄ±) O.Y. “YHT treni genelge kapsamÄ±nda birinci hattan gitmesi gerekiyordu. Ancak makasÄ± birinci hata kaydÄ±rÄ±p kaydÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Ancak makasÄ± kaydÄ±rÄ±p hattÄ± 1. hat olarak deÄŸiÅŸtirmediysem dahi 6.30 treninin makinistlerinin de hatasÄ± var. Zira trenin ikinci hatta girdiÄŸini gördükleri anda treni durdurmalarÄ± ve derhal ilgililere haber vermeleri gerekiyordu” dedi.

AlÄ±nan bilgiye göre, üç görevliye olay sÄ±rasÄ±nda görevlerinin ne olduÄŸu ve kazaya iliÅŸkin bilgileri soruldu. Üç ÅŸüpheli de ifadesinde 2018 yÄ±lÄ± baÅŸÄ± itibarÄ±yla çÄ±kartÄ±lan genelge uyarÄ±nca, yolcu giden treninin 1. hattan, gelen treninin ise 2. hattan gelmesinin zorunlu olduÄŸunu vurguladÄ±lar.

Tren kazasÄ±yla ilgili Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Hamza YokuÅŸ’un koordinatörlüÄŸünde üç savcÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma sürdürülüyor. Kaza sonrasÄ±, kusurlarÄ± olduÄŸu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teÅŸkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Üç personelin, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü’nde ifadeleri alÄ±ndÄ±.

ENKAZ KALDIRILDI

Bu arada Tren kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± MarÅŸandiz istasyonunda enkaz kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. Kazada hasar gören yaklaÅŸÄ±k 100 metre uzunluÄŸundaki raylar ile enerji iletim hattÄ±nÄ±n onarÄ±mÄ±na devam ediliyor.

YHT ile yol kontrolü yapan kÄ±lavuz lokomotifinin çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Yenimahalle ilçesindeki MarÅŸandiz istasyonunda oluÅŸan enkaz, aÄŸÄ±r tonajlÄ± vinçlerle demiryolu hattÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki boÅŸ alana taÅŸÄ±ndÄ±.

AlanÄ±n temizlenmesinin ardÄ±ndan kazada hasar gördüÄŸü tespit edilen yaklaÅŸÄ±k 100 metre uzunluÄŸundaki raylar ile enerji iletim hattÄ±nÄ±n onarÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±.

ÇalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda enerji iletim hattÄ±nÄ±n çekilmesi için direklerin dikildiÄŸi, raylarÄ±n serimlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

Yetkililer, bakÄ±m ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gün içerisinde tamamlamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ±, daha sonra trenlerin normal güzergahlarÄ±nda hizmet vermeye baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± bildirdi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 10:04

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