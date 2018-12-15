Avrupa'nÄ±n bu hafta gÃ¼ndemi: SarÄ± Yelekliler ve Brexit anlaÅŸmasÄ±

Fransaâ€™da â€˜SarÄ± Yeleklilerâ€™in 5 haftadÄ±r sÃ¼ren mÃ¼cadelesi Macron hÃ¼kÃ¼metini sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam ederken Ä°ngiltereâ€™de Brexit tartÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Fransa’da ‘SarÄ± Yelekliler’in 5 haftadÄ±r süren mücadelesi, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve hükümetini sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam ediyor. Hareket ilerledikçe ve talepler geniÅŸledikçe, hükümet verdiÄŸi vaatlerde geride kaldÄ± ve hareketi bir türlü bitiremedi.

Pazartesi ulusa seslenen Macron’un tüm özlemlere cevap vereceÄŸi belirtiliyordu, fakat daÄŸ fare doÄŸurdu. ‘SarÄ± Yelekliler’in yanÄ± sÄ±ra öÄŸrenciler, emekliler, sendikalar da giderek artan bir oranda mücadeleye atÄ±lmaya baÅŸladÄ±lar. Dün sendikalarÄ±n önemli bir grev ve mücadele günü yaÅŸandÄ± ve bugün de birçok yerde -Strasbourg’daki saldÄ±rÄ±dan sonra mücadelenin bitirilmesi yönünde çaÄŸrÄ±lar olmasÄ±na raÄŸmen- eylemler gerçekleÅŸecek.

Bu arada ‘SarÄ± Yelekliler’in isyanÄ± AB’nin diÄŸer devletlerini de endiÅŸelendirdi. Almanya’da sermayenin yayÄ±n organlarÄ±ndan Handelsblatt, “Tedbir alÄ±nmazsa bizim de baÅŸÄ±mÄ±za gelebilir” endiÅŸesini dile getirdi.

Ä°NGÄ°LTERE’DE BREXIT ÇIKMAZI

Ä°ngiltere’de ise Brexit tartÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May’in AB ile yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n salÄ± günü Avam KamarasÄ±na sunulmasÄ± bekleniyordu, ama oylamayÄ± kaybetmesine kesin gözüyle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için, oylama son anda iptal edildi. AynÄ± hafta BaÅŸbakanÄ±n kendi partisi içinde 48 milletvekili May hakkÄ±nda “güven oylamasÄ±” talep etti ve çarÅŸamba günü oylama gerçekleÅŸti. May, partisinden 200 milletvekilinin desteÄŸini alarak oylamayÄ± kazandÄ± ama 117 milletvekili May’e karÅŸÄ± oy kullandÄ±. Parlamento içinde büyük çatlaklÄ±k giderilmiÅŸ deÄŸil ve mevcut Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n parlamentodan geçmesi halen imkansÄ±z göründüÄŸü için BaÅŸbakan May, parlamentoyu ikna edecek bir anlaÅŸma sunabilmek için Brüksel’den yardÄ±m istiyor, ancak bu da pek mümkün görünmüyor.

MACRON ÖFKEYÄ° SÖNDÜREMEDÄ°

Julia HAMLAOUI

Ludovic FINAZ

Olivier MORIN

Humanite

Bir sürprizle hareketi dindirebilmek için her ÅŸey iyice hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Pazartesi günü Emmanuel Macron’un konuÅŸmasÄ±nÄ± dinleyen 23 milyon seyircinin önünde, asgari ücretle çalÄ±ÅŸanlar için ilan edilen 100 avro artÄ±ÅŸÄ±n bu etkiyi yaratmasÄ± bekleniyordu. AynÄ± anda sokaklarda konuÅŸmayÄ± dinleyenler ise “Bizleri keriz yerine koyuyor” diye tepki gösterdiler. ‘SarÄ± Yelekliler’in birçoÄŸu mücadeleye devam etmeye kararlÄ±.

17 KasÄ±m’dan bu yana, Loches kentinde bir döner kavÅŸaÄŸa yapÄ±lan küçük kulübedeki SarÄ± Yelekliler de, 100 avro aldatmasÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu doÄŸru gördüler.

MangalÄ±n üzerindeki lahana çorbasÄ±nÄ± ve kuskus yemeÄŸini karÄ±ÅŸtÄ±ran Michel, “Yoksuldan alarak yoksula verecekler” diyerek durumu özetliyor. 14 yÄ±l çiftlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra mantar toplayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan ve emekli olmadan önce de fabrikada çalÄ±ÅŸan Michel, hayatÄ±nda ilk defa sokaklara bu vesileyle inmiÅŸ. “46 yÄ±l çalÄ±ÅŸmadan sonra 1080 avro emekli maaÅŸÄ±m var. Ay sonunu getiremiyoruz” diye çekinerek söylüyor.

HÄ°KAYE OLDUÄžUNU BÄ°LÄ°YORDUM

Patronun keyfine bÄ±rakÄ±lan yÄ±l sonu primi de ikna etmedi. Bir çaÄŸrÄ± merkezinde çalÄ±ÅŸan Laure’a göre “10 yÄ±llÄ±k bir süreden sonra yÄ±l sonu primi olarak sadece 10 avro veriliyor. Ä°nanmÄ±yorum ama arttÄ±rÄ±lsa bile fazla bir ÅŸey deÄŸiÅŸmez.”

Yüzlerce kilometre kuzeyde de Emmanuel Macron’un açÄ±klamalarÄ± sÄ±cak karÅŸÄ±lanmadÄ±. Bir gÄ±da fabrikasÄ±nda iÅŸçilik yaparken sakatlanan Patricia, “BakmÄ±yorum bile ona (Macron’a), artÄ±k tiksindim, bakamaz oldum. Hikaye anlatacaÄŸÄ±nÄ± biliyordum. Tüm öfkemiz onun üzerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±yor, zira en fazla nefret ettiÄŸimiz ÅŸeyleri o temsil ediyor. Her yerde insanlarÄ±n acÄ± çektiÄŸini görüyoruz” diyor.

Kuzeyde, Somain kentinin Quatre-Chemin döner kavÅŸaÄŸÄ±nda onunla birlikte mücadele eden Sebastien, iki aydÄ±r iÅŸsizmiÅŸ ve söze atÄ±larak ÅŸunlarÄ± belirtiyor: “O meÅŸhur primi herkes alamaz. ÖrneÄŸin ayda 1350 avro kazananlara verilecek mi? Oysa ki onlar da geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸÄ±yor. Çözüm aylÄ±klarÄ± artÄ±rmaktÄ±r, saat ücretini arttÄ±rmaktÄ±r”. Burada mücadele edenlerin kararlÄ±lÄ±klarÄ± tamamen aynÄ±.

YÄ±l sonunda emekliÄŸe ayrÄ±lacak Gilbert “Kimi insanlar yaÅŸamak ve beslenebilmek için kredi alÄ±yor, yoksulluk almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor. Ama artÄ±k koyunlar uyandÄ±. Ve çok iyi oldu” diye söze atÄ±lÄ±yor.

FotoÄŸraf: Elyxandro Cegarra / AA

BEÅžÄ°NCÄ° EYLEME KATILMA ÇAÄžRISI

Ä°ktidar partisinin temsilcileri, vaatlerin savunmasÄ±nÄ± yaparken geri kalan saÄŸcÄ±lar ise olaydan faydalanmaya çalÄ±ÅŸmaya devam ediyorlar. Fakat mesai saatlerinin vergiden muaf tutulmasÄ± Sarkozycilerin ceplerinden çÄ±kartÄ±lan ve 2007’de “Daha fazla kazanmak için daha fazla çalÄ±ÅŸ” sloganÄ±nÄ± anÄ±msatÄ±rken, bunu yapmak kuÅŸkusuz kolay bir iÅŸ deÄŸil. Hatta CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n konuÅŸmasÄ± Göçmenlik ve Ulusal Kimlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hayaletini canlandÄ±rÄ±rken, hareketi ikna etmek o kadar da kolay olmuyor.

“5. eylem gününün sokakta deÄŸil, masada” olmasÄ±nÄ± savunan (orta yolcu) Modem Partisi Sözcüsü Sarah El Haïry gibi (saÄŸcÄ±) LR de bu fikre katÄ±lÄ±yor. Sarkozy’nin Eski Bütçe BakanÄ± EricWoreth’e göre, “KavÅŸaklardan artÄ±k ayrÄ±lmak ve normal hayata tekrar dönmek lazÄ±m”.

SOL NE DÄ°YOR?

Solda ise tam tersine “Zenginlerin CumhurbaÅŸkanÄ±”nÄ±n hak ettiÄŸini bulduÄŸu belirtiliyor. Jean Luc Melenchon’a (Boyun EÄŸmeyen Fransa Partisi) göre “Tüm önlemler vatandaÅŸlar ve sigortalÄ± çalÄ±ÅŸanlar tarafÄ±ndan ödenecek, en zengin ve en fazla kâr elde edenlerin hiçbir katkÄ±sÄ± olmayacak”. (Yeni Antikapilist Partiden) Olivier Besancenot’ya göre “AçÄ±klamalar hem çok geç hem de kandÄ±rmaya yönelik” yapÄ±ldÄ±.

Fransa Komünist Partisi ve Boyun EÄŸmeyen Fransa Partisi milletvekillerinin verdiÄŸi gensoruyu son anda destekleyen Sosyalist Parti Genel Sekreteri Olivier Faure’a göre ise, “Rota deÄŸiÅŸtirilmiyor. Vadedilen yeni dünya ‘GeçmiÅŸe tekrar dönme’den baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil.”

Mücadelenin devam etmesini isteyen FKP’li Fabien Roussel’e göre, “En düÅŸük seviyede emekli maaÅŸÄ± alanlara getirilen vergi artÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n geri çekilmesi CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ilk defa geri atmasÄ±dÄ±r. Bu bile mücadelenin belirleyici olduÄŸunu artÄ±k kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±r.”

KarÅŸÄ± tarafta olan (patronlar örgütü) Medef’e göre ise “ArtÄ±k iÅŸe geri dönme zamanÄ±.” Ä°ÅŸçi sendikalarÄ± ise aynÄ± görüÅŸte deÄŸil. CFDT sendikasÄ± “En yoksullar için sunulan bu ilk cevabÄ±” selamlayÄ±p “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n belirttiÄŸi ulusal ve bölgesel tartÄ±ÅŸmalardan sonra yeni adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ±” istiyor, fakat Solidaires ve CGT sendikalarÄ± daha eleÅŸtirel bir tavÄ±r ve mücadeleci bir çizgi savunuyorlar.

SENDÄ°KALAR NE DÄ°YOR?

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez’e göre “(Macron’un) piÅŸman olduÄŸunu belirttiÄŸi ÅŸu küçük sözleri bir iletiÅŸim hatasÄ± deÄŸildir. FransÄ±zlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n anlamÄ±yor, ay sonu getirememe sorununu, iÅŸsizlik sorunlarÄ±nÄ± anlamÄ±yor”. Bundan dolayÄ± “Günlük yaÅŸamda büyük zorluklar çekenler için bir anlam taÅŸÄ±mayan bir konuÅŸma” olduÄŸunu teÅŸhir ediyor. Emekçileri “14 AralÄ±k’ta iÅŸ yerlerinde grev ve gösteriler düzenleyerek mücadele etmeye devam” çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.

Solidaires sendikasÄ±ndan Eric Beynel’e göre “Sosyal ezilmiÅŸliÄŸe Macron’un sunduÄŸu tek cevap hoÅŸ sözler ve kÄ±rÄ±ntÄ±” oldu. Beynel, 14 AralÄ±k’ta greve ve 15 AralÄ±k’ta ‘SarÄ± Yelekliler’in mücadelesine katÄ±lma” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Dokuz emekli sendikasÄ± da 18 AralÄ±k’ta sokaklara inme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Bir SarÄ± Yelekli olan Christophe Couderc “Bizleri asgari ücreti arttÄ±rdÄ±klarÄ±na inandÄ±rabilmek için istedikleri kadar küçük önlemler alsÄ±nlar, gerçek ÅŸu ki sosyal ödentilerden çalÄ±yorlar (…)Ülkedeki tüm SarÄ± Yelekli yoldaÅŸlarÄ±m gibi ben de cumartesi günü Paris’te 5. eylem gününü gerçekleÅŸtirme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum” dedi. Görülen o ki Macron mücadeleden daha kurtulamadÄ±.

(Çeviren: Deniz Uztopal)

MACRON’UN YAÅžADIKLARI AVRUPA’YA KORKUYU ÖÄžRETMELÄ°

Thomas HANKE

Handelsblatt

FransÄ±z kentlerinde bina duvarlarÄ±nda enteresan çaÄŸrÄ±lar okunuyor. “Giyotinleri getirin!”, hatta “Macron’un kafasÄ±nÄ± uçurun!” Ve ahlaklÄ± aile babalarÄ±, “Ä°ster seçilmiÅŸ olsun ister olmasÄ±n, o bizim baÅŸkanÄ±mÄ±z deÄŸil” diye baÄŸÄ±rÄ±yorlar.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, sözde umut olarak iktidara geldi ama kÄ±sa süre içinde toplumun kaybedenlerinin nefret ettiÄŸi biri oluverdi. Pazartesi gecesi, ‘SarÄ± Yelekliler’ hareketini kÄ±rmak için milyarlÄ±k tavizler verdi. Bunlar ilk tavizleri deÄŸildi, ve öncekiler gibi bunlar da tatmin edici olmayacak. Macron’un ulusal sorunu üç nedenden ötürü tüm Avrupa’nÄ±n sorunu haline geliyor.

1. AVRO Ä°STÄ°KRAR KURALLARI

Fransa, 2019 yÄ±lÄ±nda planlanan bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yüzde 2.8’de kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayamayacak. Macron ve BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe’in verdiÄŸi sözler bütçeye milyarlÄ±k yük getirecek. Ek olarak, protestolar nedeniyle zayÄ±flatÄ±lmÄ±ÅŸ ekonomik durum gayrisafi milli gelirin düÅŸmesine neden oldu. Hükümet, ÅŸuradan alÄ±p buraya vererek iÅŸi düzeltmeye çalÄ±ÅŸsa da Brüksel’in dayattÄ±ÄŸÄ± istikrar programÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirilmesi imkansÄ±zdÄ±r.

KÄ±sa süre önce Ä°talyanlara akÄ±l veren Macron ÅŸimdi aynÄ± sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Bu, onunla alay edilmesine neden olmamalÄ±, çünkü yazdÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n gerçekleÅŸmesi AB içindeki popülistlere karÅŸÄ± oluÅŸan cepheyi zayÄ±flatÄ±r.

2. REFORMLAR VERÄ°MLÄ° DEÄžÄ°L

Macron’un Fransa’yÄ± reformlar yoluyla ekonomik olarak güçlendirme, böylelikle AB içinde reform isteklilerini arttÄ±rma stratejisi olacak gibi deÄŸil. ‘SarÄ± Yelekliler’, bilerek veya bilmeyerek sadece vergi artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± durdurmadÄ±lar. Fransa’da hiç kimse Macron’un radikal emeklilik reformu veya iÅŸsizlik sigortasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik yapacaÄŸÄ±na inanmÄ±yor. BaÅŸkan hâlâ programÄ±nÄ± kurtarmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. BaÅŸkan yarÄ± yolda tekrar sÄ±kÄ±ÅŸÄ±rsa, Fransa Avrupa’nÄ±n hasta adamÄ± haline gelir: AÅŸÄ±rÄ± iÅŸsizlik, yüksek kesintiler ve ölmekte olan sanayi. Artan servetin adil daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± deÄŸil, zenginlerden dökülen kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ±n savaÅŸÄ±nÄ± veren bir ülke. Ekonomik zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa yol açan bir ülke.

3. MACRON’UN ENDÄ°ÅžELERÄ° AVRUPA’NIN ENDÄ°ÅžELERÄ°DÄ°R

Åžu anda Fransa sokaklarÄ±nda yaÅŸananlar diÄŸer AB ülkelerinde de yaÅŸanabilir. On yÄ±llardÄ±r kimsenin umursamadÄ±ÄŸÄ±, ilgilenmediÄŸi, kendilerini kaybedenler, toplumun yÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olarak görenler ayaklanÄ±yor. Fransa sokaklarÄ±ndaki ‘SarÄ± Yelekliler’den en fazla duyulan; “Biz devlet sadakasÄ± istemiyoruz, iÅŸimizle insanca yaÅŸamak istiyoruz” cümlesi. Bu cümle, iÅŸsiz veya sosyal yardÄ±mla yaÅŸayanlardan gelmiyor, “düÅŸük verimli düÅŸük vasÄ±flÄ±” olarak adlandÄ±rmayÄ± sevdiÄŸimiz insanlar bunu söylüyor. BirçoÄŸu lise veya en az üç yÄ±l teknik yüksek okul diplomasÄ±na sahip. Yine de sadece asgari ücretin biraz üzerinde kazanÄ±yorlar. DiÄŸerleri, aldatmaca olarak “kendi kendisinin patronu” olarak adlandÄ±rÄ±lan düzensiz iÅŸçiler. Onlar ise ölmeyecek kadar kazanÄ±yorlar. Macron’un tavizleri onlara bir yarar saÄŸlamÄ±yor.

Fransa’da uzun süreden beri var olan öfke, yalnÄ±zca küreselleÅŸmenin kaçÄ±nÄ±lmaz sonuçlarÄ± ile açÄ±klanamaz. En zengin FransÄ±zlarÄ±n sÄ±ralamasÄ±na bir göz atmak yeterli: Kaybedenlerin bu patronlarÄ± ilk 500’e ulaÅŸtÄ±.

Fransa’nÄ±n alt orta tabakasÄ± buna uzun süre ses çÄ±karmadÄ±, artÄ±k tahammül etmek istemiyor. AynÄ± durum baÅŸka ülkelerde de olabilir: Ölmeyecek kadar çok, insanca yaÅŸayamayacak kadar az para kazananlar, toplumun dÄ±ÅŸÄ±na itilenler AB’nin baÅŸka ülkelerinde de ayaklanabilirler. BunlarÄ±n seçeneÄŸi saÄŸ veya sol popülistler arasÄ±nda seçim yapmak ya da sokaÄŸa çÄ±kÄ±p tüm ülkede hayatÄ± durdurmaktÄ±r. Hiç kimse kendini güvende hissetmesin, Macron’un sorunlarÄ±, hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde Avrupa’daki diÄŸer ülkelerin sorunlarÄ± haline gelebilir.

(Çeviren: Semra Çelik)

Ä°NGÄ°LTERE’DE MAY’IN OTORÄ°TESÄ° YERLERDE

John REES

Counterfire

BaÅŸbakan Theresa May’in partideki liderliÄŸini korumak için 159 Tory (Muhafazakar Parti) milletvekilinin desteÄŸine ihtiyacÄ± vardÄ±. Ä°htiyacÄ±ndan sadece 41 oy daha fazla aldÄ± ve bu sayÄ±nÄ±n içinde May sayesinde hükümet içinde iÅŸ sahibi olanlar vardÄ±. Partisinin üçte birinin May’den kurtulmak istemesi, hiç de güçlü ve sabit bir zeminde liderlik etmediÄŸini gösteriyor. Ucundan sÄ±yÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bu galibiyeti bile elde etmek için Theresa May bir sonraki genel seçimden önce istifa edeceÄŸini açÄ±klamak zorunda kaldÄ±.

BaÅŸbakanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± diÄŸer iÅŸler gibi, bu geliÅŸmeyle de sadece biraz daha zaman kazandÄ± ama hükümeti tehdit eden hiçbir sorunla yüzleÅŸmiyor.

En bariz sorundan bahsedersek: Parlamentoda Brexit anlaÅŸmasÄ±ndan yana bir çoÄŸunluk olmadÄ±ÄŸÄ± için liderlik yarÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. Sert Brexit yanlÄ±larÄ± bir ok atÄ±p hedefi kaçÄ±rmÄ±ÅŸ olabilirler, fakat politik söylemlerin ötesinde May’in liderliÄŸine daha sÄ±cak bakmalarÄ±na yol açmayacaktÄ±r.

Hatta partinin iç mekanizmalarÄ±nÄ± kullanarak May’den kurtulamazlarsa, Avam KamarasÄ±nda ona sÄ±rt çevirip, May’e daha büyük bir darbe vurabilirler.

ASIL PROBLEM ÇÖZÜLMÜÅž DEÄžÄ°L

Ve tüm problemlerin arkasÄ±ndaki asÄ±l problem hâlâ çözülmüÅŸ deÄŸil: Referandumda çoÄŸunluk AB’den ayrÄ±lmaktan yana oy kullandÄ± fakat Avam KamarasÄ±nda milletvekillerinin çoÄŸu AB içinde kalmaktan yana. Tüm politik düzen bu yüzden felç olmuÅŸ durumda, ve May’in zorla elde ettiÄŸi galibiyet bu gerçeÄŸi deÄŸiÅŸtirmiyor. Hatta, birkaç saatlik sahte mutluluÄŸun dÄ±ÅŸÄ±nda, May’in sunduÄŸu Brexit sözleÅŸmesi, Avam KamarasÄ±na yeni yÄ±lda sunulduÄŸunda yenilmeye mahkum.

Politik sistemin karar verebilmesi için -ne kadar olanaksÄ±z görünse de- ya milletvekillerinin tercihlerinde çok büyük bir deÄŸiÅŸim yaÅŸanmasÄ± ya da dÄ±ÅŸardan bir ÅŸok etkisi gerekiyor.

Mesela, Avam KamarasÄ±nda May’in anlaÅŸmasÄ± reddedilir ve sonra sterlin ve piyasalar kötü bir ÅŸekilde etkilenirse, milletvekilleri baÅŸka bir çözüm bulmak zorunda kalabilirler.

Theresa May (FotoÄŸraf: DHA)

Ä°ÅžÇÄ° HAREKETÄ° Ä°ÇÄ°N TAM ZAMANI

Fakat kesin olan bir ÅŸey var, o da iÅŸçi hareketinin ve parlamento dÄ±ÅŸÄ± güçlerin ÅŸu anda büyük bir rol oynamasÄ±nÄ±n tam zamanÄ±. Politik düzen bu durumdayken sokaklar konuÅŸabilir.

Ä°ÅŸçi Partisinin liderleri May’e karÅŸÄ± aceleden bir güven oyu harekete geçirmemekle haklÄ± çÄ±ktÄ±. Bunu isteyenlerin bir çoÄŸu, Ä°ÅŸçi Partisinin içindekiler dahil, güven oyunun baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ± ve ikinci bir referanduma yol açmasÄ±nÄ± istiyordu. Böyle bir hareket yakÄ±n bir zamanda genel seçimi olanaksÄ±z kÄ±lardÄ±.

Fakat kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ±n sona ermesini saÄŸlayacak en büyük umut ancak bir genel seçim olabilir. Bir tek genel seçimle nitelikli bir deÄŸiÅŸim programÄ± baÅŸlatÄ±labilir.

ERKEN GENEL SEÇÄ°M Ä°HTÄ°YACI

Åžimdi bütün çabalarÄ±n genel seçim çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± zorlayacak büyük bir kampanya için yoÄŸunlaÅŸmasÄ± lazÄ±m. Elimizdeki en acil görevlerden birisi bu. Tory hükümeti ve siyasi egemen sÄ±nÄ±f, ülkeyi çoÄŸunluÄŸun çÄ±karÄ± için yönetemeyeceklerini gösterdiler. Emek hareketi ve genel olarak iÅŸçiler, gerçekleÅŸen araba kazasÄ±nÄ±n, yani düzen siyasetinin, izleyicileri olmamalÄ±, aksine sürece müdahale etmek zorundalar.

Ülkeyi bu hale getiren çÄ±kmazÄ±n önünü ancak bu tür bir hareket aÅŸabilir.

(Çeviren: ÇÄ±nar Altun)

www.evrensel.net