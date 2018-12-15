â€˜Sermayenin Brexitiâ€™ kaos iÃ§inde

Britanyaâ€™nÄ±n AB'den Ã§Ä±kma kararÄ± Ã¼zerine tartÄ±ÅŸmalar sÃ¼rerken, sermaye Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± BaÅŸbakan May ile gerÃ§ekleÅŸtirmek istiyor.

Arif BEKTAÅž

Londra

BirleÅŸik KrallÄ±k ülkelerinin (Ä°ngiltere, Kuzey Ä°rlanda, Ä°skoçya, Galler) Avrupa BirliÄŸi’nden (AB) ayrÄ±lmasÄ± sonucunun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± referandumun üzerinden 30 ay geçmesine raÄŸmen nasÄ±l bir anlaÅŸmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± hâlâ belirsizliÄŸini koruyor. BaÅŸbakan Theresa May, iki hafta önce AB ile bir anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klasa da halk, bu anlaÅŸmanÄ±n ne olduÄŸuna iliÅŸkin detaylÄ± bilgiye sahip deÄŸil.

GÜVEN OYLAMASINI GEÇTÄ°

Büyük tepkiler alan May, yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± 11 AralÄ±k günü parlamentoya sunmaktan da vazgeçti. Partisi içinde tepkiler daha yüksek sesle dile getirilince parlamento grubunun yüzde 15’inin imzasÄ±yla güven oylamasÄ±na gidildi. Güven oylamasÄ± geçtiÄŸimiz çarÅŸamba günü gerçekleÅŸtirildi. Gizli yapÄ±lan oylamada May, 317 milletvekilinin 200’ünün desteÄŸini alÄ±rken, salt çoÄŸunluÄŸu elde etmeseydi istifasÄ±na kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yordu.

May, “Åžimdi Brexit’i gerçekleÅŸtirme zamanÄ±” diyerek, partisi içindeki muhalefete biraz da olsa geri adÄ±m attÄ±rdÄ±. Fakat buna raÄŸmen bir çok Muhafazakar Parti milletvekili, parlamenter grubun üçte birinin güven duymadÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸbakanÄ±n istifa etmesi gerektiÄŸini söylüyor.

SERMAYE MAY’LA SONUNA KADAR GÄ°TMEK Ä°STÄ°YOR

May’in liderliÄŸinde Muhafazakar Partinin bugün seçime gittiÄŸi ÅŸartlarda büyük bir yenilgi alacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Öte yandan May, güven oylamasÄ± öncesinde, 2022’de yapÄ±lacak genel seçimlerde baÅŸbakan adayÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± söylemesine raÄŸmen partisi içindeki “Hemen istifa et” çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± da engelleyemedi.

Ancak asÄ±l olarak Ä°ngiliz sermayesi Brexit’i May ile gerçekleÅŸtirmek istiyor. Sosyal devlet vaadinin ötesine geçmeyen muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’in ülke için bir “tehdit” olduÄŸu propagandasÄ± yapan Muhafazakarlar, “Corbyn’i gösterip halkÄ± May’e razÄ± etmeye” çalÄ±ÅŸÄ±yor.

BaÅŸbakan olduÄŸu günden bu yana her gün oy kaybeden May, oldukça yÄ±pranmÄ±ÅŸ durumda. Ancak Muhafazakar Parti’nin baÅŸÄ±nda kim olursa olsun, Brexit’ten resmi çÄ±kÄ±ÅŸ tarihi olan 29 Mart 2019’a kadar yÄ±pranacaÄŸÄ± kesin. Bu kiÅŸi, anketlere göre bir sonraki genel seçimde zaferle çÄ±kacaÄŸÄ± tahmin edilen Ä°ÅŸçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn olsa bile.

DolayÄ±sÄ±yla Ä°ngiliz sermayesi, zaten yÄ±pranmÄ±ÅŸ ve bir sonraki seçimlerde aday olmayacak Theresa May ile Brexit’i gerçekleÅŸtirip, yeni ve genç bir muhafazakarla, 2022’deki seçimleri kazanarak Corbyn’i engellemek istiyor. Bu nedenle Ä°ngiltere Merkez BankasÄ±, Ä°ngiltere Åžirketler Federasyonu ve tek tek sermayedarlar ortaya çÄ±kÄ±p May’e tam destek verdiklerini açÄ±kladÄ±lar.

‘HALKIN BREXIT'Ä°’GÖRMEZDEN GELÄ°NÄ°YOR

AB ile pazarlÄ±klar yapÄ±lÄ±rken, May ve bugüne kadar 3 Brexit BakanÄ±, göçmen sorununu, ödenmesi gereken sterlinin miktarÄ± ve Ä°rlanda sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± konuÅŸtu. Öyle bir yansÄ±ttÄ±lar ki; ‘basit konular’Ä±n çözülmesi için uÄŸraÅŸÄ±yorlarmÄ±ÅŸ görüntüsü verdiler.

Peki gerçek neydi?

BaÅŸta, Ä°ngiliz sermayesinin AB’deki yerinin korunmasÄ± istendi. Daha önce, AB üyeliÄŸinde de olduÄŸu gibi, ‘özel bir iliÅŸki’ istendi.

Ä°hracatÄ±n ve AB’ye yapÄ±lacak yatÄ±rÄ±mlarÄ±n önünde engeller oluÅŸmasÄ± istenmedi. Kuzey Ä°rlanda’nÄ±n Ä°rlanda Cumhuriyeti ile birleÅŸme fikrini güçlendirecek adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmamasÄ±nÄ± istedi. Ä°ki Ä°rlanda’nÄ±n birleÅŸmesi durumunda, ‘Majestelerinin BirleÅŸik KrallÄ±k’Ä± daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve elde Büyük Britanya kalmÄ±ÅŸ olacaktÄ±. Bu da, bir kez daha Ä°skoçya’nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu dayatmasÄ±na neden olacaktÄ±.

Yani kÄ±sacasÄ±, halkÄ±n istediÄŸi Brexit’in lafÄ± bile edilmedi. Peki, Brexit kararÄ±nÄ± veren halkÄ±n talepleri neler?

Birincisi, AB üyeliÄŸinden dolayÄ± yapÄ±lan masraflarÄ±n baÅŸta saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim olmak üzere sosyal hizmetlerde kullanÄ±lmasÄ±.

Ä°kincisi; AB yasalarÄ±ndan dolayÄ± grev dahil, iÅŸçilerin hak talebinin önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±.

Üçüncüsü; daha ucuza mal edildiÄŸi gerekçesiyle yatÄ±rÄ±m ve istihdamÄ±n baÅŸta DoÄŸu Avrupa ülkeleri olmak üzere AB üyesi ülkelere kaydÄ±rÄ±lmamasÄ±.

Bu taleplerin ÅŸimdi lafÄ± bile edilmiyor. Hatta, ÅŸoven ve Ä±rkçÄ± politikalar için sürekli gündeme getirilen göçmenlik konusu bile hiç konuÅŸulmuyor. Kuzey Ä°rlanda ve Güney Ä°rlanda sÄ±nÄ±rÄ± sorunun nasÄ±l çözüleceÄŸi meselesine iliÅŸkin ise hemen hemen kimsenin bir fikri yok denebilir.

Referandum döneminde kampanya yürüten ve Brexit isteyen Eski Brexit BakanÄ± David Davies, Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson ve onlarcasÄ± daha, “AB için yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z masrafÄ± kesip okul, hastane, yol yapacaÄŸÄ±z” diyorlardÄ±. Bütün bunlar unutulmuÅŸ durumda.

Ä°ÅžÇÄ°LER Ä°ÅžLERÄ°NÄ° KORUMAK Ä°STÄ°YOR

Brexit olsun ya da olmasÄ±n, birçok sendika ve iÅŸçi temsilcisi, Brexit ya da baÅŸka bir sebep göstererek iÅŸçilerin iÅŸten atÄ±lmamasÄ±nÄ± talep ediyor. AB ülkelerinde yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k bir milyon BirleÅŸik KrallÄ±k vatandaÅŸÄ±nÄ±n iÅŸlerinin garanti altÄ±na alÄ±nmasÄ± isteniyor. AynÄ± ÅŸekilde 3 milyondan fazla AB ülkesi vatandaÅŸÄ±nÄ±n da BirleÅŸik KrallÄ±k’taki iÅŸlerinin korunmasÄ± isteniyor.

Ä°ngiliz sendikalarÄ±nÄ±n gündeminde, iÅŸçilerin daha iyi koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n da olanaklarÄ±nÄ±n sunulmasÄ± yer alÄ±yor.

Hükümet, BaÅŸbakan May ve AB yetkilileri, iÅŸçilerin bu taleplerine kulaklarÄ±nÄ± kapatÄ±rken, baÅŸta Ä°ngiliz ve Alman sermayesi olmak üzere kendi sermayedarlarÄ±nÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ±n pazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yorlar.

ALMANYA KENDÄ° SERMAYESÄ°NÄ°N DERDÄ°NDE

BirleÅŸik KrallÄ±k’Ä±n, ayrÄ±lÄ±k müzakerelerindeki en büyük muhatabÄ± Almanya. AB’nin en büyük gücü olan Almanya, Brexit’le birlikte yaÅŸanabilecek fÄ±rsat ve krizleri hesaba katarak pazarlÄ±k yapÄ±yor. 2017 rakamlarÄ±na göre Almanya, toplam ihracatÄ±nÄ±n yüzde 14.8’ini BirleÅŸik KrallÄ±k’a yaptÄ±. BirleÅŸik KrallÄ±k da toplam ihracatÄ±nÄ±n yüzde 10.2’sini Almanya’ya gerçekleÅŸtirdi. Almanya’nÄ±n ihracatÄ±nÄ±n ve dÄ±ÅŸ yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n BirleÅŸik KrallÄ±k’tan daha fazla olduÄŸu düÅŸünüldüÄŸünde, bu pazarlÄ±kta Almanya’nÄ±n neden diÅŸe diÅŸ bir mücadele verdiÄŸi anlaÅŸÄ±labilir.

BirleÅŸik KrallÄ±k’Ä±n gayrisafi yurt içi hasÄ±lasÄ±nÄ±n yüzde 79’unu hizmet sektörü oluÅŸturuyor. Bu nedenle ithal edilen sanayii ürünlerinin vergilendirilmesinde nasÄ±l bir yol izleneceÄŸi merak konusu. Sermayenin isteÄŸi daha az vergi, daha çok teÅŸvik ve daha fazla kâr payÄ±. Ä°ÅŸte AB ile BirleÅŸik KrallÄ±k arasÄ±nda süren pazarlÄ±ÄŸÄ±n gerçeÄŸi bu.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

BaÅŸbakan Theresa May, AB yetkilileri ile görüÅŸme ve pazarlÄ±k yapmaya devam edecek. YaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n Parlamentoda oylanmasÄ± gerekiyor. Bu oylamayÄ± kazanmasÄ±na ise kimse ÅŸans vermezken, partisi içinde önemli bir kesim istifasÄ±nÄ± istiyor. Birçok çevre, özellikle de Ä°ÅŸçi Partisi, May’in istifa etmesi gerektiÄŸini ve bir daha erken genel seçim kararÄ± almasÄ±nÄ± istiyor. Ä°ki partinin tabanÄ±nÄ±n önemli bir bölümü ile Liberal Demokratlar ve YeÅŸiller de yeniden bir referandum yapÄ±lmasÄ±ndan yana.

Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Mark Carney, anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± durumunda BirleÅŸik KrallÄ±k ekonomisinin yüzde 8 kayba uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ±, sterlinin de dolar karÅŸÄ±sÄ±nda yüzde 25 deÄŸer kaybedeceÄŸini, ev fiyatlarÄ±nda yüzde 30 düÅŸüÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ±, iÅŸsizliÄŸin yüzde 6.5 ve enflasyonun da yüzde 7.5’e yükseleceÄŸini açÄ±kladÄ±.

AnlaÅŸÄ±lan o ki; eÄŸer Brexit gerçekleÅŸecekse, sermaye May ile bir ÅŸekilde AB ile anlaÅŸarak Brexit’in gerçekleÅŸmesini istiyor. Ama kaos sürüyor. Kalan 3 aylÄ±k sürede çok daha sert tartÄ±ÅŸmalar olacaÄŸÄ± kesin.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 01:56

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