'7 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±na izinsiz eriÅŸildi'

Facebook, binden fazla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti uygulamanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 7 milyon kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n eriÅŸim izni vermediÄŸi fotoÄŸraflara ulaÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Sosyal medya devi Facebook, bir yazÄ±lÄ±m hatasÄ± nedeniyle, binden fazla üçüncü parti uygulamanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 7 milyon kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n eriÅŸim izni vermediÄŸi fotoÄŸraflara ulaÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar, kiÅŸisel blog sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ekibimiz, bir yazÄ±lÄ±m hatasÄ±nÄ±n, Facebook'a girip, üçüncü parti yazÄ±lÄ±mlara fotoÄŸraflarÄ±na ulaÅŸma izni veren kullanÄ±cÄ±larÄ± etkilemiÅŸ olabileceÄŸini keÅŸfetti. Sorunu hallettik ancak bu hata nedeniyle bazÄ± üçüncü parti uygulamalar, 13-25 Eylül 2018 dönemlerinde, eriÅŸim izinleri olmayan fotoÄŸrafa eriÅŸim saÄŸlamÄ±ÅŸ olabilir" ifadelerini kullandÄ±.

Bar, kullanÄ±cÄ±larÄ±n bir uygulamaya Facebook fotoÄŸraflarÄ±na eriÅŸim izni verdiklerinde genellikle sayfalarÄ±nda paylaÅŸtÄ±klarÄ± fotoÄŸraflara eriÅŸim izni verildiÄŸine dikkati çekerek, "Bu durumda, yazÄ±lÄ±m hatasÄ± uygulama geliÅŸtiricilerine Facebook hikayeleri ya da sisteme yüklenip paylaÅŸÄ±lmayan fotoÄŸraflara eriÅŸim vermiÅŸ olabilir" bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Åžu anda 6,8 milyon kullanÄ±cÄ± ve 876 geliÅŸtirici tarafÄ±ndan oluÅŸturulan bin 500 kadar uygulamanÄ±n bu hatadan etkilendiÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Bar, "Uygulama geliÅŸtiricileri ile bu hatadan etkilenen kullanÄ±cÄ±larÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± silmeleri konusunda çalÄ±ÅŸÄ±yor olacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

Bar, yazÄ±lÄ±m hatasÄ±ndan etkilenmiÅŸ olabilecek kullanÄ±cÄ±larÄ± uyaracaklarÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

BU KAÇINCI?

Dünyada en çok kullanÄ±lan sosyal medya uygulamalarÄ±ndan biri olan Facebook daha önce de birçok kez veri ihlali ve güvenlik açÄ±ÄŸÄ± nedeniyle gündeme gelmiÅŸti.

Nisan ayÄ±nda Londra merkezli Cambridge Analytica adlÄ± veri analiz firmasÄ±nÄ±n, 87 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesaplarÄ±ndan izinsiz topladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸisel verileri, ABD'de KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seçimleri ile Ä°ngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleÅŸen Avrupa BirliÄŸi (AB) referandumunu etkilemek için kullandÄ±ÄŸÄ±na dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmÄ±ÅŸtÄ±.

AvrupalÄ± ve AmerikalÄ± regülatörler, Facebook hakkÄ±nda soruÅŸturma açmÄ±ÅŸ, geliÅŸmelerin ardÄ±ndan, ünlü sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinin hisseleri büyük deÄŸer kaybetmiÅŸti. (New York/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 01:52

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