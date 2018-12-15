MHP'nin AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ã§ekildi

MHP'nin AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ãœmmet AkÄ±n, Cumhur Ä°ttifakÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§erÃ§evesinde adaylÄ±ktan Ã§ekildi.

MHP AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Burak Pehlivan, partisinin BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ümmet AkÄ±n'Ä±n "Cumhur Ä°ttifakÄ±" görüÅŸmeleri çerçevesinde adaylÄ±ktan çekildiÄŸini bildirdi.

Pehlivan, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada partisinin AydÄ±n'da büyükÅŸehir belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adayÄ±nÄ± belirleyen ve açÄ±klayan ilk parti olduÄŸunu söyledi.

Ä°ttifak görüÅŸmelerinin askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± dönemde Germencik Belediye BaÅŸkanÄ± Ümmet AkÄ±n'Ä± büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ± olarak kamuoyuna tanÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Pehlivan, "Ancak son geliÅŸen Cumhur Ä°ttifakÄ± görüÅŸmeleri çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ümmet AkÄ±n'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geri çekildiÄŸi bilgisi AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. MHP AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi için aday çÄ±karmayacaktÄ±r. Liderimiz SayÄ±n Devlet Bahçeli'nin emrinde, AydÄ±n ve hemÅŸehrilerimiz için ittifak hassasiyeti içinde çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 01:10

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