Fitch Ratings, teyit etti: TÃ¼rkiye'nin kredi notu 'BB' seviyesinde.

Kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, TÃ¼rkiyeâ€™nin 'BB' seviyesindeki kredi notunu ve 'negatif' gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ teyit ettiÄŸini duyurdu.

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, Türkiye’nin “BB” seviyesindeki kredi notunu ve “negatif” görünümünü teyit etti.

Fitch Ratings'ten yapÄ±lan açÄ±klamada, Türkiye'nin kredi notunun “BB” ve not görünümünün “negatif” olarak korunduÄŸu bildirildi.

Türkiye ekonomisinin, Türk LirasÄ±'nÄ±n deÄŸerinde önceki aylarda yaÅŸanan kayÄ±plarÄ±n üstesinden gelmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, büyümedeki yavaÅŸlamanÄ±n uzun süredir korunan mali disiplini zorlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± belirtildi.

Türkiye'de enflasyonun, kredi notu “BB” seviyesinde bulunan diÄŸer ülkelere kÄ±yasla daha yüksek olduÄŸuna iÅŸaret edilen metinde, yapÄ±sal göstergelerin ise aynÄ± ülkelere göre daha güçlü olduÄŸu vurgulandÄ±.

AçÄ±klamada, "negatif görünümün ekonomik dengelenmeye iliÅŸkin çok yönlü riskler, küresel finansal koÅŸullarÄ±, ulusal ve jeopolitik riskleri yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±" belirtildi.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 13 Temmuz'da "BB+"dan "BB" seviyesine indirmiÅŸ ve not görünümünü "negatif" olarak belirlemiÅŸti. (Washington/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 01:05

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