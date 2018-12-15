DiyarbakÄ±r'daki krize karÅŸÄ± mitinge Ã§aÄŸrÄ±: Hep birlikte dur diyelim

KESK, DiyarbakÄ±r'da 16 AralÄ±k pazar gÃ¼nÃ¼ 'YoksullaÅŸmaya, iÅŸsizliÄŸe ve gÃ¼vencesizliÄŸe karÅŸÄ±â€™ taleplerini dile getirmek iÃ§in miting dÃ¼zenleyecek.

FÄ±rat TOPAL

Serpil BERK

DiyarbakÄ±r/Dersim

KESK Genel Merkezinin aldÄ±ÄŸÄ± karar doÄŸrultusunda 16 AralÄ±k pazar günü DiyarbakÄ±r’da miting gerçekleÅŸtirilecek. 'YoksullaÅŸmaya, iÅŸsizliÄŸe ve güvencesizliÄŸe karÅŸÄ±’ düzenlenecek olan miting saat 13:00’de Ä°stasyon MeydanÄ±’nda gerçekleÅŸtirilecek. Mitinge Van, Bingöl, Batman, MuÅŸ, ElazÄ±ÄŸ, Malatya, Dersim, Mardin, Urfa ve ÅžÄ±rnak'Ä±n da olduÄŸu bölge illerinden katÄ±lÄ±m olacak. Evrensel’e konuÅŸan mitingin tertip komitesinden EÄŸitim Sen DiyarbakÄ±r 1 No’lu Åžube Yöneticisi Zülküf GüneÅŸ, Türkiye’deki ekonomik krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere kesilmek istendiÄŸini belirterek, yapÄ±lacak mitingin 'Bu gidiÅŸata dur demenin bir aracÄ±' olduÄŸunu ifade etti.

‘KRÄ°ZÄ°N FATURASI EMEKÇÄ°LERE KESÄ°LMEYE ÇALIÅžILIYOR’

GüneÅŸ, hükümetin politikalarÄ±ndan kaynaklÄ± ülkenin kriz düzeyine geldiÄŸini ve bu durumun çözümü noktasÄ±nda sorumluluk almasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi. “YakÄ±n zamanda Türkiye ekonomik krize girdi. Bu krizin faturasÄ± da biz emekçiler üzerinden ödetilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bizde KESK olarak siyasal iktidarÄ±n hangi politikalarÄ± yüzünden ekonomik kriz düzeyine gelmiÅŸse bir an önce o politikalardan vazgeçip sorumluluk almasÄ± ve krizin bedelini onlarÄ±n ödemesi noktasÄ±nda görüÅŸlerimizi ifade ediyoruz" diyen GüneÅŸ, "Hükümet bir korkutma ve sindirme politikasÄ±yla sanki ülkede hiçbir ÅŸey yokmuÅŸ havasÄ± estirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ama günlük yaÅŸamda en çok gören ve çeken bizleriz. YakÄ±n zamanda bizim maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n %40 eridi. AlÄ±m gücümüz düÅŸtü. Sorunu emekçiler ve halk üzerinden çözme gibi bir yaklaÅŸÄ±m sergiliyorlar. Biz bunun karÅŸÄ±sÄ±nda durmak için eylem kararlarÄ± aldÄ±k” dedi.

‘KORKU BÄ°R YERE KADAR’

GüneÅŸ, “Her ne kadar biz krizi ifade etsek de aslÄ±nda ülkenin temel sorunun demokrasi olduÄŸunu ve bunun demokratikleÅŸmeyle çözülebileceÄŸi noktasÄ±ndayÄ±z. Fransa’da görüyoruz, sadece motorine yapÄ±lan zamdan dolayÄ± insanlarÄ±n nasÄ±l sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Ama bu ülkedeki yansÄ±masÄ± ne kim sokaÄŸa çÄ±karsa, sarÄ± yelekli olmayÄ± düÅŸünüyorsa iÅŸte en son Devlet Bahçeli’nin açÄ±klamasÄ± vardÄ±; ‘ÇÄ±plak gidecekler’... Ä°ÅŸte sürekli bir korkutma ve bir sindirme bir tehdidi var. Onlar ne kadar bu politikalarÄ± uygulasalar da biz emekçilerde bunun karÅŸÄ±sÄ±nda doÄŸru olan neyse bunu ifade edecek tarzda mücadelemizi yürüteceÄŸiz diyen GüneÅŸ pazar günü yapÄ±lacak mitinge çaÄŸrÄ± yaptÄ±: "Korku bir yere kadar. Bütün insanlarÄ±n sadece emekçilerin deÄŸil halkÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±nÄ±n bu noktada bir an önce siyasal iktidarÄ±n bu politikalarÄ±na karÅŸÄ± sesini çÄ±karma noktasÄ±nda pazar günü mitingimize bekliyoruz. Hep birlikte bu politikalara dur diyebiliriz”

‘EKONOMÄ°K POLÄ°TÄ°KALARDAN BÄ°RÇOK KESÄ°M RAHATSIZ’

KESK Dersim Dönem Sözcüsü ve Tüm Bel-Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Mazlum DoÄŸan da AKP’nin ekonomik politikalarÄ±nÄ±n herkesi etkilediÄŸini ifade ederek, “Ä°ÅŸçiler, iÅŸsizler, yoksullar bütün emekçiler bir kaosun ve krizin eÅŸiÄŸinde. Bizde bu duruma bir tepki vermek istiyoruz. Türkiye’de artÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, emekçilerin, yoksullarÄ±n, üretmeyen köylülerin bir tepki vermesi gerekiyor. Bizde bu anlamda yoksulluÄŸa, iÅŸsizliÄŸe, güvencesizliÄŸe karÅŸÄ±da örgütlü bir ÅŸekilde sesimizi duyurmak istiyoruz. KESK olarak ilimizdeki siyasi partileri, sendikalarÄ±, dernekleri ziyaret ederek mitinge çaÄŸrÄ±da bulunduk. Bu ziyaretlerde ekonomik politikalardan birçok kesimin rahatsÄ±z olduÄŸunu ve bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± dile getirmenin yollarÄ±nÄ± arÄ±yorlar. KESK’in dönemsel olarak yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu bölge mitinglerine ilginin çok yüksek olduÄŸunu söyleyebiliriz. Çünkü bu uygulamalardan bir avuç rant çevresini dÄ±ÅŸarÄ±da tutarsak etkilenmeyen kimse yok. "Kriz yok" diyorlar ama büyük bir kriz var ve kaosa doÄŸru gidiyoruz. Bu yüzden emekçilerin krizden etkilenmemesi için hükümetin adÄ±m atmasÄ±nÄ± istiyoruz. 16 AralÄ±k’ta DiyarbakÄ±r Ä°stasyon MeydanÄ±nda yapÄ±lacak mitinge yoÄŸun bir katÄ±lÄ±m bekliyoruz” dedi.

‘ZENGÄ°N DAHA ZENGÄ°N, YOKSUL DAHA YOKSUL OLDU’

Toplumsal ve siyasal baskÄ±nÄ±n artarak devam ettiÄŸine vurgu yapan Emek Partisi (EMEP) Dersim Ä°l BaÅŸkanÄ± Mustafa TaÅŸkale de “Krizin de derinleÅŸmeye doÄŸru gittiÄŸi bu dönemde sendikal hareketin krizin faturasÄ±nÄ± ödememek ve insanca yaÅŸanabilir bir ücret talebiyle alanlarda olmasÄ± partimiz için önemli. Krizin neden olduÄŸu ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar yoksulu daha fazla yoksullaÅŸtÄ±rÄ±p açlÄ±ÄŸa mahkum ederken, bir takÄ±m sermaye çevrelerinin krizi fÄ±rsata çevirerek daha da zenginleÅŸtiÄŸi bir süreci yaÅŸÄ±yoruz. Ä°ÅŸsizlik ve yoksulluÄŸun bölge illerinde daha üst seviyede olduÄŸu bir durumdayÄ±z ve bu tablo karÅŸÄ±sÄ±nda halkÄ±mÄ±zÄ± pazar günü yapÄ±lacak mitinge katÄ±lma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 01:07

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