Urfa'da aÃ§lÄ±k grevine destek veren 5 kiÅŸi tutuklandÄ±

Urfa'da, aÃ§lÄ±k grevindeki DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla GÃ¼ven'e destek veren 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Urfa'da, açlÄ±k grevinde bulunan DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için yapÄ±lan açlÄ±k grevine destek veren 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.

HDP il bansÄ±nÄ± basan polisin gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 47 kiÅŸiden Osman KÄ±kÄ±ç, Cemile DaÄŸtekin, Mehmet AltundaÄŸ, Osman AydoÄŸdu ve Mehmet Åžahin ile ismi öÄŸrenilemeyen 3 kiÅŸi emniyet ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 39 kiÅŸi ise adliyeye çÄ±karÄ±ldÄ±.

Adliyeye çÄ±karÄ±lanlardan 39 kiÅŸiden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ä°l EÅŸ baÅŸkanÄ± Bekir Karakeçili "YardÄ±m yataklÄ±k", BarÄ±ÅŸ Anneleri Selvi Ötünç, Hadle OÄŸur ile Åžükrü Turgut, Mehmet Ali Oba ise "örgüt propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ± ile tutuklanÄ±rken, 33 kiÅŸi ise adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Öte yandan basÄ±lan parti binasÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸanÄ± olan Suriye uyruklu Halid Müslüm ise, ülkesine gönderilmek üzere Göç Ä°daresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Müslüm'ün Kobanê'den IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±sÄ±nda Urfa'ya sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, eÅŸi ve 5 çocuÄŸu ile merkez Haliliye ilçesi DevteÅŸti mahallesinde oturduÄŸu öÄŸrenildi. (Urfa/MA)

Leyla GÃ¼ven'in aÃ§lÄ±k grevine destek verenlere gÃ¶zaltÄ±

â€˜AÃ§lÄ±k grevi tehlikeli boyuta ulaÅŸmadan dikkate alÄ±nmalÄ±â€™

Leyla GÃ¼ven sÃ¼resiz dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼msÃ¼z aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±

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