FenerbahÃ§e ile sÃ¶zleÅŸme imzalayan Teknik DirektÃ¶r Ersun Yanal, 'Siz benim iÃ§in her ÅŸeysiniz bÃ¼yÃ¼k FenerbahÃ§e taraftarÄ±' mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Fenerbahçe ile 1,5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalayan Teknik Direktör Ersun Yanal, sarÄ±-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Yanal, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Bir insan bir camiayÄ± 'bir ÅŸey' görür, bu hayattÄ±r. Bir insan bir camiayÄ± 'çok ÅŸey' görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayÄ± 'her ÅŸey' görüyorsa, bu aÅŸktÄ±r. Siz benim için her ÅŸeysiniz büyük Fenerbahçe taraftarÄ±!" ifadelerini kullandÄ±.

Bir insan bir camiayÄ± "bir ÅŸey" görür, bu hayattÄ±r.

Bir insan bir camiayÄ± "çok ÅŸey" görür, bu sevgidir.

Ama bir insan bir camiayÄ± "HERÅžEY" görüyorsa, bu AÅžK'tÄ±r.

Siz benim için herÅŸeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI! — Ersun Yanal (@ersunyanal) 14 AralÄ±k 2018

Yanal'Ä±n mesajÄ±, Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabÄ±ndan da paylaÅŸÄ±ldÄ±.

SarÄ±-lacivertli taraftarlarÄ±n büyük ilgi gösterdiÄŸi mesaj, binlerce beÄŸeni, yorum ve paylaÅŸÄ±m aldÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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