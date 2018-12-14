Ersun Yanal: Siz benim iÃ§in her ÅŸeysiniz bÃ¼yÃ¼k FenerbahÃ§e taraftarÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Ersun Yanal: Siz benim iÃ§in her ÅŸeysiniz bÃ¼yÃ¼k FenerbahÃ§e taraftarÄ±

    • 14 AralÄ±k 2018 23:02

    FenerbahÃ§e ile sÃ¶zleÅŸme imzalayan Teknik DirektÃ¶r Ersun Yanal, 'Siz benim iÃ§in her ÅŸeysiniz bÃ¼yÃ¼k FenerbahÃ§e taraftarÄ±' mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

    Fenerbahçe ile 1,5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalayan Teknik Direktör Ersun Yanal, sarÄ±-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

    Yanal, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Bir insan bir camiayÄ± 'bir ÅŸey' görür, bu hayattÄ±r. Bir insan bir camiayÄ± 'çok ÅŸey' görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayÄ± 'her ÅŸey' görüyorsa, bu aÅŸktÄ±r. Siz benim için her ÅŸeysiniz büyük Fenerbahçe taraftarÄ±!" ifadelerini kullandÄ±.

    Yanal'Ä±n mesajÄ±, Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabÄ±ndan da paylaÅŸÄ±ldÄ±.

    SarÄ±-lacivertli taraftarlarÄ±n büyük ilgi gösterdiÄŸi mesaj, binlerce beÄŸeni, yorum ve paylaÅŸÄ±m aldÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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