FotoÄŸraf: Eylem NazlÄ±er/EVRENSEL
Urfa'da doktora darp iddiasÄ±
Urfa'da Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde gÃ¶revli doktor bir hasta tarafÄ±ndan darbedildi.
Urfa'da Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde görevli Dahiliye UzmanÄ± Dr. Ebru KÄ±lÄ±ç GüneÅŸ, mesai sonrasÄ±nda aracÄ±na binerken yanÄ±na gelen bir hastanÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Darbedilen GüneÅŸ, aynÄ± hastanede müÅŸahede altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Polis, olayÄ±n ardÄ±ndan kaçan ÅŸüphelinin bulunmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Öte yandan SaÄŸlÄ±k-Sen Urfa Åžube BaÅŸkanÄ± Abdulkadir Yabir, GüneÅŸ'e yapÄ±lan saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.
Yabir, “MeslektaÅŸÄ±mÄ±z Dr. Ebru KÄ±lÄ±ç GüneÅŸ'e, hasta tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nar, yeterince baskÄ± altÄ±nda çalÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±kçÄ± meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za ÅŸiddetin son bulmasÄ±nÄ± dileriz. SaÄŸlÄ±k-Sen ailesi olarak yaÅŸanan üzücü hadisenin takipçisi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bilinmesini isteriz” ifadesini kullandÄ±. (AA)