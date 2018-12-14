Cinsel istismar ilgili verilen takipsizlik kararÄ± Meclis'e taÅŸÄ±ndÄ±

TÃ¼lay HatimoÄŸullarÄ±, cinsel istismar beyanÄ± ile ilgili verilen takipsizlik BakanlÄ±ÄŸa sordu: Ailenin ifadeleri soruÅŸturma iÃ§in yeterli mi?

HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ±, 2 AralÄ±k’ta sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ailesi tarafÄ±ndan darp edilerek eve hapsedildiÄŸini, alÄ±konulduÄŸunu duyuran ve yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Gamze’nin yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± mecliste Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu.

AÄŸabeyi tarafÄ±ndan sistematik tacize maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair beyanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, koruma altÄ±na alÄ±nan Gamze’nin, gözaltÄ±na alÄ±nan aÄŸabeyi ve babasÄ± tutuklanma talebi ile sevk edildikleri hakimlik tarafÄ±ndan 3 AralÄ±k günü serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma sürecinin sonunda ise, 10 AralÄ±k tarihinde kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair karar verildiÄŸine dikkat çeken HatimoÄŸullarÄ±, “müÅŸtekinin soyut iddialarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kamu davasÄ± açÄ±lmasÄ± için yeterli ÅŸüphe oluÅŸturacak herhangi bir delil elde edilemediÄŸi” iddiasÄ±nÄ± sordu.

Bir hafta gibi çok kÄ±sa süren soruÅŸturmanÄ±n dosyasÄ±nda; sadece anne, baba ve aÄŸabeyin ifadelerinin esas alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ±n doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran HatimoÄŸullarÄ±, ÅŸu sorularÄ±n cevabÄ±nÄ± istedi;

â– SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturma kapsamÄ±nda; maÄŸdurun psikiyatr ile görüÅŸmesinin saÄŸlanmasÄ±, geriye dönük intihar giriÅŸimi ve hastane kayÄ±tlarÄ±nÄ±n incelenmesi, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekmez mi?

â– YÄ±llarca aÄŸabeyi tarafÄ±ndan cinsel saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ± için intihar giriÅŸiminde dahi bulunan Gamze’nin korunmaya alÄ±nmasÄ± ve yargÄ± sürecini baÅŸlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan takipsizlik kararÄ± ile maÄŸduriyeti katlanmÄ±ÅŸtÄ±r. MaÄŸdurlara yargÄ± süreçlerinde, kadÄ±n bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±na sahip uzman psikologlarÄ±n eÅŸlik etmesi için BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zca çalÄ±ÅŸmalar var mÄ±dÄ±r?

â– Aile içindeki bireyler tarafÄ±ndan cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± travmalarÄ± en aza indirebilmek ve yaÅŸadÄ±klarÄ± zorlu süreçleri tekrar tekrar onlara yaÅŸatmamak üzere BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile eÅŸgüdümlü, kapsamlÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± var mÄ±dÄ±r?

â– Aile içerisinde yaÅŸanan istismar vakalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda maÄŸdurun konuyu açmasÄ± ve yargÄ±ya taÅŸÄ±masÄ± çok güçken, bunu baÅŸarabilen kadÄ±nlarÄ±n yargÄ± sürecinde maÄŸduriyetlerinin katlanmasÄ± hakkÄ±nda siz ne düÅŸünüyorsunuz? (Adana/EVRENSEL)

www.evrensel.net