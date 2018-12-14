'Zencani dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n tamamÄ±nÄ± geri vermeden idam edilmeyecek'

Ä°ran, Babek Zencani'nin dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± paralarÄ± geri verdikten sonra infaz edileceÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ran yargÄ±sÄ±, ülke tarihinin en büyük yolsuzluk suçlamasÄ±yla idam cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan ünlü iÅŸadamÄ± Babek Zencani'nin neden infaz edilmediÄŸini açÄ±kladÄ±.

Ä°ran YargÄ± Erki BaÅŸkanvekili Hadi SadÄ±ki, Zencani’nin özellikle yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti ve geri getirilmesi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini, sanÄ±ÄŸÄ±n dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± paralarÄ± geri verdikten sonra infaz edileceÄŸini bildirdi.

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan SadÄ±ki, “Zencani, suiistimal ettiÄŸi mallarÄ±nÄ±n tümünü son riyaline kadar hazineye geri ödemelidir. Ancak mallarÄ±n bir kÄ±smÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸundan ÅŸu an onlara ulaÅŸamÄ±yoruz. HalkÄ±mÄ±z, idam kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda acele etmemeli, çünkü yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki ipuçlarÄ±nÄ± kaybetmek istemiyoruz. Tüm mallar hazineye geri getirildiÄŸinde sanÄ±ÄŸÄ±n infazÄ± gerçekleÅŸecek” diye konuÅŸtu.

Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2,8 milyar dolar dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle yargÄ±lanan Zencani, Mart 2016’da idam cezasÄ±na mahkûm edilmiÅŸ, ünlü iÅŸadamÄ±nÄ±n itirazÄ± üzerine karar, AralÄ±k 2016’da yüksek mahkeme tarafÄ±ndan da onaylanmÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)

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