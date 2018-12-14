CHP'li Ã–zgÃ¼r Ã–zel, Meclis gazetecilerinin sorunlarÄ±na deÄŸindi

Ã–zgÃ¼r Ã–zel, TBMMâ€™de gÃ¶rev yapan gazetecilerin sorunlarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan basÄ±n mensuplarÄ± ile eski baÅŸbakanlÄ±ktan meclise gelen personelin sorunlarÄ±nÄ± dile getirdi.

TBMM'de 2019 Mali YÄ±lÄ± bütçe görüÅŸmeleri devam ederken, genel kurulda basÄ±n mensuplarÄ± ve personelin sorunlarÄ±yla ilgili konuÅŸan CHP Grup BaÅŸkanvekili Özel, parlamento muhabirlerinin, onarÄ±mlar gerekçe gösterilerek geçici süre TBMM üyeler lokantasÄ±nÄ± kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “Bütün tadilatlar bitti, bütün lokantalar açÄ±ldÄ±. Bizi takip eden basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n ve bu binada da çalÄ±ÅŸsalar personelin, TBMM ana binada yemek yemesine izin verilmiyor. Bu bir ihmal herhalde veya geçici bir ÅŸey kalÄ±cÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ, buna bir müdahale etmek lazÄ±m. Hepimiz, hangi partiden olursak olalÄ±m ne istiyoruz? BasÄ±nda iyi bir yer istiyoruz ama basÄ±na da iyi bir yer vermek gerekiyor” ifadesini kullandÄ±.

Son olarak ikinci bir sorun; baÅŸbakanlÄ±ktan gelen personel. AynÄ± iÅŸi yapan çay ocaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan, meclisin eski personeli 3 bin 200 alÄ±yor. DiÄŸer personel 2 bin 200 alÄ±yor. BaÅŸbakanlÄ±kta servis, yemek, kahvaltÄ± vardÄ±. Burada yok. Böyle olunca asgari ücretin altÄ±na düÅŸtüklerini söylüyorlar. 90 garson, 30 aÅŸçÄ±, 76 tane ÅŸoförün doÄŸrudan sorunu var” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 21:34

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