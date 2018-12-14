Macron: Ãœlkemizin sÃ¼kunete, dÃ¼zene ihtiyacÄ± var

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, SarÄ± Yelekliler eylemlerine iliÅŸkin 'Ãœlkemizin sÃ¼kunete, dÃ¼zene ihtiyacÄ± var' dedi.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, 'SarÄ± Yelekliler'in yarÄ±n devam edecek eylemleri öncesi "sükunet" ve "düzen" çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Avrupa BirliÄŸi (AB) Liderler Zirvesi sonrasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Macron, "Demokrasimizin, kamusal alanlarÄ±n iÅŸgali ve ÅŸiddet unsurlarÄ±nÄ± kabul edebileceÄŸini sanmÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±.

Göstericilerin taleplerini duyduÄŸunu ve attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± savunan Macron, "Ülkemizin sükunete, düzene ihtiyacÄ± var. Yeniden normal olarak iÅŸlemesi gerekiyor" diye konuÅŸtu.

Macron, istifa çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± ise reddetti.

SARI YELEKLÄ°LER 'EYLEMLER SÜRECEK' DÄ°YOR

‘SarÄ± Yelekliler' eylemlerinin önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle, hükümetin iptal çaÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Versay SarayÄ±'nÄ±n yakÄ±nÄ±nda bulunan ve 1789 FransÄ±z ihtilalinin sembollerinden Jeu de Paume Caddesi'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Nicolle ve “SarÄ± Yeleklilerin” sözcülerinden Priscillia Ludosky, insanlarÄ±n gösteriler için daha fazla kenetlendiÄŸini ve Macron'un pazartesi akÅŸamÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan sonra gösterilere katÄ±lmayanlarÄ±n da cumartesi günkü eylem için sokaklara çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ludosky, Macron'a hitaben öfkeli olduklarÄ±nÄ±, öfkelerini ancak bu ÅŸekilde dile getirebildiklerini ve vatandaÅŸlarÄ±n üzerlerine yüklenen vergileri artÄ±k kaldÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ludosky, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un FransÄ±zlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemesine raÄŸmen ekonomik ÅŸartlarÄ±nÄ± iyileÅŸtirecek somut ve kalÄ±cÄ± adÄ±mlar atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Halka, anayasada bazÄ± maddelerin deÄŸiÅŸtirilmesi ve parlamentonun çÄ±karacaÄŸÄ± yasalar için referandum hakkÄ± verilmesini, ayrÄ±ca Macron'un imzalamak istediÄŸi uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n da halk oylamasÄ±na götürülmesini talep ettiklerini aktaran Ludosky, hükümetten bu konuda cevap beklediklerini ifade etti.

‘SarÄ± Yelekliler’ sosyal medya üzerinden baÅŸta baÅŸkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü yeniden sokakta olacaklarÄ±nÄ± duyururken, Belçika ve Hollanda'da da eylemler için çaÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±.

Fransa’da CumhurbaÅŸkanÄ± Macron’un asgari ücrete 2019 itibarÄ±yla aylÄ±k 100 avro zam ve 2 bin avronun altÄ±ndaki emeklilik maaÅŸlarÄ±ndan vergi kesintisi yapÄ±lmayacaÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ±nÄ± yetersiz bulan FransÄ±zlar, baÅŸta baÅŸkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü yeniden eylem düzenleyeceklerini açÄ±kladÄ±. (DIÅž HABERLER)

â€˜SarÄ± yeleklilerâ€™den hÃ¼kÃ¼mete yanÄ±t: Eylemler Ã¼lke genelinde sÃ¼recek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 20:57

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