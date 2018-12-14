Ã‡ankÄ±rÄ±'da trenin altÄ±nda kalan kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Ã‡ankÄ±rÄ±'da yÃ¼k treninin altÄ±nda kalan yabancÄ± uyruklu bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kayseri'den Karabük istikametine giden 23223 sefer sayÄ±lÄ± yük treninin makinisti, ÇankÄ±rÄ± Eldivan KavÅŸaÄŸÄ± mevkisinde ses duymasÄ± üzerine treni durdurdu.

Trenin altÄ±nda bir kiÅŸinin hareketsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören makinist, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.

SaÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± incelemede, yabancÄ± uyruklu FazÄ±l Muhammed'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Ceset, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±'nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 20:59

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