AB Liderler Zirvesi: 'Tek pazar'Ä±n Ã¶nÃ¼ndeki engeller kaldÄ±rÄ±lmalÄ±

AB Liderler Zirvesinin mÃ¼lteci dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶Ã§, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve ekonomi gibi konular hakkÄ±nda kararlarÄ±n bulunduÄŸu sonuÃ§ bildirgesini yayÄ±mladÄ±.

AB üyesi ülkelerin devlet veya hükümet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Brüksel'de gerçekleÅŸtirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde sonuç bildirgesi yayÄ±mlandÄ±.

Bildirgede, yalan haber ve yanlÄ±ÅŸ bilgilendirmenin demokratik sistemlere yönelik ‘akut ve stratejik’ bir sorun halini aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilerek, bunun hibrit savaÅŸÄ±n bir parçasÄ± haline dönüÅŸtüÄŸü kaydedildi.

YanlÄ±ÅŸ bilgilendirmeyle kapsayÄ±cÄ± ve koordine bir biçimde mücadele edilmesi gerektiÄŸi belirtilen bildirgede, mayÄ±sta yapÄ±lacak AP seçimlerinin güvence altÄ±na alÄ±nmasÄ± için hÄ±zlÄ± ve kararlÄ± adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

TEK PAZAR

Bildirgede, AB ülkeleri içerisinde iÅŸ gücünün, mallarÄ±n, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± amaçlayan Tek Pazar'Ä±n önündeki engelleri kaldÄ±rmaya yönelik öncelikler açÄ±klandÄ±.

Tek Pazar'Ä±n, BirliÄŸin, AvrupalÄ±lara önemli faydalar saÄŸlayan büyük ‘baÅŸarÄ±lar’Ä±ndan biri olduÄŸu iddia edilen bildirgede, “Tek Pazar, refah, büyüme, istihdam, yatÄ±rÄ±m ve küresel rekabet gücü için temel itici güç saÄŸlayan ana varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z” denildi.

Tek Pazar'da daha fazla ilerleme saÄŸlamak için ileriye dönük bir yaklaÅŸÄ±m geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸi savunulan bildirgede, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'ne mevcut yasama dönemi içerisinde karara baÄŸlanmamÄ±ÅŸ olan Tek Pazar ile ilgili düzenlemelerde uzlaÅŸmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Bildirgede, Tek Pazar'Ä±n dijital dönüÅŸüm, yapay zeka, yeÅŸil ekonomi, veri ve hizmet alanlarÄ±nÄ± kapsayacak biçimde geliÅŸmesi gerektiÄŸi ifade edildi.

REFORM ÇALIÅžMALARI

AB'nin ekonomik ve parasal birlik alanlarÄ±ndaki reform çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bildirgede, finansman sorunu yaÅŸayan Avro Bölgesi ülkelerine ‘mali destek’ saÄŸlamak için kurulan Avrupa Ä°stikrar MekanizmasÄ±'nÄ±n (ESM) rolünü güçlendirilmesinde anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Bildirgede, Avro Grubu'ndan ESM'le ilgili gerekli deÄŸiÅŸiklikleri haziran ayÄ±na kadar yapmasÄ± talep edilirken, bankacÄ±lÄ±k ve sermaye piyasalarÄ± birliÄŸi konularÄ±nda da çalÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

MÜLTECÄ° DÜÅžMANLIÄžINA ‘KINAMA’

Bildirgede, “AB Konseyi antisemitizmin, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n her türlüsünü kÄ±namaktadÄ±r ve hoÅŸgörüsüzlükle mücadelenin öneminin altÄ±nÄ± çizmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ä°KLÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°

Polonya'nÄ±n Katoviçe kentinde yapÄ±lan BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Çerçeve SözleÅŸmesi 24.Taraflar KonferansÄ±'ndaki (COP 24) geliÅŸmelerin dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen bildirgede, AB'nin 2020 yÄ±lÄ±na kadar Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ± doÄŸrultusunda siyasi önceliklerini ortaya koyan uzun vadeli strateji sunmasÄ±na AB Konseyi'nin öncelik vereceÄŸi ifade edildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 19:44

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