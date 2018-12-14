Peskov: Putin-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine hazÄ±rÄ±z

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitry Peskov, Vladimir Putin ve Donald Trump arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± BasÄ±n Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nÄ±n, Vladimir Putin ve Donald Trump ile acil konularda görüÅŸmek üzere diÄŸer seviyelerde toplantÄ±lar arasÄ±nda görüÅŸmelere hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.

Peskov yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Bu toplantÄ±nÄ±n hem Moskova hem de Washington için eÅŸit derecede gerekli olduÄŸunu biliyoruz. Elbette, böyle bir duruÅŸ, yargÄ±lama sürecinin seyrini ve Rusya Federasyonu devlet sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n ihlal edenleri hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturmanÄ±n ihlali için bir dayanak teÅŸkil edemez" dedi.

BasÄ±n sözcüsü açÄ±klamalarÄ±nda "Hem iki ülkemiz hem de stratejik güvenlik konularÄ± ile ilgili acil konularÄ±n konuÅŸulmasÄ± için çeÅŸitli düzeylerdeki diÄŸer toplantÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra en üst düzeyde ikili bir toplantÄ±ya hazÄ±rÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. (Moskova/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 19:43

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