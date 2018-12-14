9 can, onlarca hayat

Ankara YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 9 kiÅŸinin kimlikleri belli oldu.

Ankara - Konya seferini yapan Yüksek HÄ±zlÄ± Tren aynÄ± hattaki kÄ±lavuz treniyle çarpÄ±ÅŸtÄ±. 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 92 kiÅŸi yaralandÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybedenler topraÄŸa veriliyor.

Ankara Yüksek HÄ±zlÄ± Tren kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Adem YaÅŸar. FotoÄŸraf: DHA

MAKÄ°NÄ°ST ADEM YAÅžAR, ÇANKIRI'DA TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden Yüksek HÄ±zlÄ± Trenin makinistlerinden Adem YaÅŸar, doÄŸum yeri olan ÇankÄ±rÄ±’nÄ±n Åžabanözü ilçesinde topraÄŸa verildi.

Adem yaÅŸar makinistti. Evli ve 2 çocuk babasÄ±ydÄ±.

Cenaze törenine babasÄ±, annesi, kardeÅŸi ile KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü’nde çalÄ±ÅŸan eÅŸi Hacer YaÅŸar, çocuklarÄ± 4 yaÅŸÄ±ndaki Selim ve 9 yaÅŸÄ±ndaki Timur ile yakÄ±nlarÄ± ve binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Adem YaÅŸar'Ä±n cenazesi ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda Åžabanözü Ä°lçe MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda topraÄŸa verildi.

Ankara Yüksek HÄ±zlÄ± Tren kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Arif Kahan Ertik. FotoÄŸraf: DHA

ARÄ°F KAHAN ERTÄ°K, GELÄ°BOLU'DA TOPRAÄžA VERÄ°LECEK

Ankara'da meydana gelen Yüksek HÄ±zlÄ± Tren kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 48 yaÅŸÄ±ndaki Arif, memleketi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde son yolculuÄŸuna uÄŸurlanacak.

Arif Kahan Ertik'in cenazesi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde topraÄŸa verilecek. Ertik, evli ve bir çocuk babasÄ±ydÄ±. Arif Kahan Ertik'in, Almanya Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± Türkiye temsilciliÄŸinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Ankara Yüksek HÄ±zlÄ± Tren kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak. FotoÄŸraf: DHA

PROF. DR. BERAHÄ°TDÄ°N ALBAYRAK, SON YOLCULUÄžUNA UÄžURLANDI

Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ÖÄŸretim Üyesi 53 yaÅŸÄ±ndaki Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için üniversitede ve Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'Ä±n cenazesi, törenin ardÄ±ndan memleketi KÄ±rÄ±kkale'ye uÄŸurlandÄ±.

Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için önce Fen Fakültesi'nde tören düzenlendi. TÜBÄ°TAK tarafÄ±ndan Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleÅŸtirilen 'Bilim Kafe' paneline katÄ±lmak üzere trene bindiÄŸi öÄŸrenilen Prof. Dr. Albayrak için düzenlenen törene, kÄ±zlarÄ± 11 yaÅŸÄ±ndaki Hazal ve 21 yaÅŸÄ±ndaki Ä°zel Albayrak, diÄŸer yakÄ±nlarÄ±, çok sayÄ±da öÄŸretim üyesi ve öÄŸrencileri katÄ±ldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±, Türkiye'nin astronomi dalÄ±nda yetiÅŸtirdiÄŸi önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'Ä±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± anlattÄ±.

KÄ±zlarÄ±nÄ±n, annelerini de geçen yÄ±l kaybettikleri öÄŸrenildi.

Ankara Yüksek HÄ±zlÄ± Tren kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Ebru Erdem Ersan.

FotoÄŸraf: DHA

EBRU ERDEM ERSAN, ANKARA’DA TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Tekstil firmasÄ± bölge sorumlusu 38 yaÅŸÄ±ndaki Ebru Erdem Ersan Ankara’da topraÄŸa verildi.

Ebru Erdem Ersan'Ä±n cenazeleri, Adli TÄ±p Kurumu'nda yapÄ±lan otopsinin ardÄ±ndan KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda bulunan Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

Evli ve iki çocuk annesi Ebru Erdem Ersan'Ä±n bir tekstil firmasÄ±nÄ±n bölge sorumlusu olduÄŸu ve toplantÄ±ya katÄ±lmak için Konya'ya gitmek üzere trene bindiÄŸi öÄŸrenildi.

Ankara Yüksek HÄ±zlÄ± Tren kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Hulusi Böler.

FotoÄŸraf: DHA

MAKÄ°NÄ°ST HULUSÄ° BÖLER, TOKAT'TA TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 3 makinistten 34 yaÅŸÄ±ndaki Hulusi Böler, memleketi Tokat'ta son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Makinistlerden Hulusi Böler'in cenazesi, otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan memleketi Tokat'Ä±n Pazar ilçesine baÄŸlÄ± Üzümören beldesine getirildi. Evli, 2 çocuk babasÄ± olan ve 11 yÄ±ldÄ±r TCDD'de makinist olarak görev yapan Böler için beldedeki Abdulhandani MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda tören düzenlendi.

FotoÄŸraf: AA

MAKÄ°NÄ°ST KADÄ°R ÜNAL TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

HayatÄ±nÄ± kaybeden kÄ±lavuz trenin makinisti 49 yaÅŸÄ±ndaki Kadir Ünal Ankara'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Makinist Kadir Ünal için Sincan ilçesindeki CimÅŸit Mahallesi MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda öÄŸle namazÄ±ndan sonra cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Ünal, namazÄ±n ardÄ±ndan ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.

FotoÄŸraf: AA

KÜBRA YILMAZ TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

HayatÄ±nÄ± kaybeden Kübra YÄ±lmaz için ise KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ± Camii'nde tören düzenlendi. Törene, YÄ±lmaz'Ä±n ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ± katÄ±ldÄ±. Kübra YÄ±lmaz'Ä±n cenazesi, götürüldüÄŸü mezarlÄ±kta gözyaÅŸlarÄ±yla son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Biyomedikal Mühendisi YÄ±lmaz, ailesi ile birlikte Ankara’da yaÅŸÄ±yordu.

Ankara Yüksek HÄ±zlÄ± Tren kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Dr. Tahsin ErtaÅŸ. FotoÄŸraf: DHA

YAÅžAMINI YÄ°TÄ°REN DR. TAHSÄ°N ERTAÅž TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

48 yaÅŸÄ±ndaki Dr. Tahsin ErtaÅŸ'Ä±n, Ankara'da oturduÄŸu, çocuk hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± olduÄŸu ve haftada 2 gün nöbet tutmak için hÄ±zlÄ± tren ile görev yaptÄ±ÄŸÄ± Konya’daki özel hastaneye gittiÄŸi öÄŸrenildi.

Ankara Yüksek HÄ±zlÄ± Tren kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Yusuf Yetim.

FotoÄŸraf: DHA

YUSUF YETÄ°M, URFA'DA TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Urfa’nÄ±n Bozova ilçesinde HDP Belediye BaÅŸkan aday adayÄ± olan Yusuf Yetim, memleketinde topraÄŸa verildi.

BaÅŸbakanlÄ±k ÖzelleÅŸtirme Ä°daresinde uzman olarak görev yapan ve 31 Mart'ta yapÄ±lacak yerel seçimlerde HDP'den Bozova ilçe belediye baÅŸkan aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda bulunan Yusuf Yetim de vardÄ±. Yetim için memleketi Urfa’da cenaze töreni düzenlendi. Törene; HDP Urfa Milletvekili Nimetullah ErdoÄŸmuÅŸ ile Yetim'in yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. Yusuf Yetim'in cenazesi Ayanlar Camisi'nde düzenlenen törenin ardÄ±ndan Ayanlar MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 20:29

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