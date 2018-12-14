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Tunus'ta â€˜kÄ±rmÄ±zÄ± yeleklilerâ€™den protesto Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Tunus'ta â€˜kÄ±rmÄ±zÄ± yeleklilerâ€™ istihdamÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, saÄŸlÄ±k hizmetinin ilerletilmesi gibi taleplerle protesto Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Fransa'daki gösterilerin simgesi ‘sarÄ± yelekliler’in ardÄ±ndan Tunus'ta bir grup ‘kÄ±rmÄ±zÄ± yelekliler’ hareketini kurdu. BaÅŸkent Tunus'ta düzenledikleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla kendisini tanÄ±tan ‘kÄ±rmÄ±zÄ± yelekliler’ hareketi, Fransa'daki ‘sarÄ± yelekliler’ hareketinden etkilendiklerini söyledi.
Hareketin kurucularÄ±ndan Riyad Cerrad, ‘düzenli istihdamÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, kalkÄ±nmanÄ±n saÄŸlanmasÄ±, saÄŸlÄ±k hizmetinin ilerletilmesi ve TunuslularÄ±n yaÅŸam standardÄ±nÄ±n yükseltilmesini’ talep ettiklerini duyurdu.
Cerrad, ‘hareketin toplumdan dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸlarla yoksullarÄ±n sosyal ve ekonomik talepleri bulunduÄŸunu, siyasi bir oluÅŸum olmadÄ±klarÄ±nÄ±’ söyledi.
Tunus'ta hafta sonu sosyal medya üzerinden kurulan ‘kÄ±rmÄ±zÄ± yelekliler’hareketi, koordinasyonun saÄŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ileri bir tarihte kitlesel protesto gösterisi düzenleyeceklerini duyurdu. (AA)
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