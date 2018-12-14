TÃ¼rkiye Yazarlar SendikasÄ± Edebiyat BelgeliÄŸi aÃ§Ä±ldÄ±

TÃ¼rkiye Yazarlar SendikasÄ± Edebiyat BelgeliÄŸi, KadÄ±kÃ¶y Belediyesi Kemal Tahir Halk KÃ¼tÃ¼phanesi'nde aÃ§Ä±ldÄ±.

NazÄ±m Hikmet'in el yazÄ±sÄ± ÅŸiirlerinden Cemal Süreya'nÄ±n mektuplarÄ±na, Türkiye'nin ‘yazÄ± arÅŸivi’ ziyarete açÄ±ldÄ±. Türkiye Yazarlar SendikasÄ± (TYS) Edebiyat BelgeliÄŸi, KadÄ±köy Belediyesi Kemal Tahir Halk Kütüphanesi'nde açÄ±ldÄ±.

AçÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸan KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu, “Bizler belleÄŸimizle birlikte var olabiliriz. BelleÄŸimizle olan baÄŸlantÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi bir duygu yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor ama görüyorum ki insanlar geçmiÅŸlerini yazÄ±larÄ±yla, ÅŸiirleriyle, müzikleriyle korumaya devam ediyorlar” dedi.

NuhoÄŸlu, KadÄ±köy'ün kültür, sanat, ÅŸiir ve müziÄŸin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir ilçe olduÄŸunu belirterek, “Biz Türkiye Yazarlar SendikasÄ±'yla bir araya geldik. KadÄ±köy'de yer sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸasak da böyle deÄŸerli projelerimiz için yer bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Biliyoruz ki mekandan çok daha önemli olan insanlar ve onlarÄ±n ilgisi. Biz biliyoruz ki insanlar varsa her türlü sorun çözülür” diye konuÅŸtu.

TYS Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Köz de çok uzun bir süreçten sonra bu belgeliÄŸi hazÄ±rladÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, “Çok deÄŸerli yazarlar, ÅŸairler burada bu deÄŸerli iki odada dinlenmeye baÅŸladÄ±lar. OnlarÄ±n bir an önce görülmesi ve kamuya açÄ±k olmasÄ± gerekiyordu. Bu iki deÄŸerli odayÄ± bu anlamlÄ± belgelere ayÄ±rdÄ±klarÄ± için KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu nezdinde herkese teÅŸekkür ederim” ifadelerini kullandÄ±.

YAZI GEREÇLERÄ°NÄ°N YANI SIRA KÄ°ÅžÄ°SEL EÅžYALAR BULUNUYOR

Bir müze iÅŸlevi gören Türkiye Yazarlar SendikasÄ± Edebiyat BelgeliÄŸi'nde ailelerinin onayÄ±yla alÄ±nan, yazar ve ÅŸairlerin el yazÄ± notlarÄ±, yarÄ±m bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ yazÄ± taslaklarÄ± bulunuyor.

Ünlü edebiyatçÄ±larÄ±n gözlük, saat, kravat gibi kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±nÄ±n belgelikte, kitaplar, daktilolar, kalem, defter gibi yazma serüvenlerine dair gereçler de yer alÄ±yor.

Edebiyat BelgeliÄŸi'nde AsÄ±m Bezirci, Arif Damar, Mehmet Seyda, Aziz Nesin, Melih Cevdet Anday, Sennur Sezer ve Ece Ayhan gibi edebiyatçÄ±larÄ±n eserlerinin yanÄ± sÄ±ra, Susanna Tamaro, Doris Lessing, Umberto Eco gibi dünya yazarlarÄ±nÄ±n, 1999 Depremi için Türkiye ile dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla imzalayÄ±p gönderdikleri kitaplarÄ± da yer alÄ±yor. (AA)

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