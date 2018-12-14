EÄŸitim sendikalarÄ±ndan ÅŸiddete karÅŸÄ± ortak tepki

Mersinâ€™de iki Ã¶ÄŸretmene dÃ¶nÃ¼k ÅŸiddete karÅŸÄ± eÄŸitim sendikalarÄ± ortak aÃ§Ä±klama dÃ¼zenledi: Åžiddet uzun vadeli eÄŸitim politikalarÄ±yla engellenebilir.

Mersin Akdeniz ilçesi Güney Ortaokulundan iki öÄŸretmenin ÅŸiddete maruz kalmasÄ±na sendikalar ortak tepki gösterdi. Güney Ortaokulu önünde EÄŸitim Sen, EÄŸitim-Ä°ÅŸ, Türk EÄŸitim Sen ve EÄŸitim Bir-Sen yönetici ve üyelerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda okul öÄŸretmenlerinden Fatih Uslu ve Yeter Elif KabaÄŸÄ±l’Ä±n darp edilmeleri kÄ±nandÄ±.

“ArtÄ±k yeter, ÅŸiddete hayÄ±r” diye söze baÅŸlayan EÄŸitim Sen Mersin Åžube Sekreteri Ä°smail UsluoÄŸlu eÄŸitimde uygulana yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±n sonucu eÄŸitim emekçilerin ÅŸiddetin hedefi haline geldiÄŸini belirtti. UsluoÄŸlu “ÖÄŸretmenlere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n ve okullarda yaÅŸanan ÅŸiddetin önlenebilmesi, öncelikle her fÄ±rsatta eÄŸitim ve bilim emekçilerini hedef haline getiren politika ve uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Okullarda ÅŸiddet sorunu çözmek günü birlik müdahalelerle deÄŸil, uzun vadeli eÄŸitim politikalarÄ±yla mümkündür. OkullarÄ±mÄ±zdaki ÅŸiddetin son bulmasÄ± için acilen gerekli adÄ±mlar atÄ±lmalÄ±, hiç kimse ÅŸiddetin uygulayÄ±cÄ±sÄ± ya da hedefi haline getirilmemelidir. BaÅŸta Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olmak üzere tüm yetkililer gereken dersi çÄ±karmalÄ±, eÄŸitim ve bilim emekçilerini hedef haline getiren söylemlerine ve uygulamalarÄ±na son vermelidir” dedi.

‘ÖNLEM ALINMAZSA DÜZENLEME YAPMAYANLAR SORUMLU OLACAKTIR’

ÖÄŸretmene sahip çÄ±kmanÄ±n geleceÄŸe sahip çÄ±kmak anlamÄ±na geldiÄŸini söyleyen Türk EÄŸitim Sen Mersin 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Metin Ercan ise “Son yÄ±llarda üzülerek ÅŸahit oluyoruz ki, öÄŸretmene ÅŸiddet vakalarÄ± artÄ±k sÄ±radanlaÅŸmÄ±ÅŸ üçüncü sayfa haberleri arasÄ±na girmiÅŸ durumdadÄ±r. ÖÄŸretmenlerimizin motivasyonuna, itibarÄ±na, sÄ±hhatine ve hatta canÄ±na kast eden ÅŸiddet vakalarÄ±, artÄ±k eÄŸitim hayatÄ±mÄ±zÄ±n en hayati problemlerinden birisi haline gelmiÅŸtir. Åžiddeti nefretle kÄ±nÄ±yor, reddediyoruz. ÖÄŸretmene ÅŸiddet konusunda bütün eÄŸitim çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yek vücut ÅŸekilde dimdik ayakta olduÄŸunu tüm Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz. ÖÄŸretmene uygulanan ÅŸiddet olaylarÄ± vuku bulduÄŸunda, sorumluluk makamÄ±ndakilerin sadece kÄ±namakla yetinmesini bir zafiyet olarak gördüÄŸümüzü ve kendilerinden daha somut adÄ±mlar atmalarÄ±nÄ± da beklediÄŸimizin bilinmesini istiyoruz. ArtÄ±k sabÄ±rlar tükendi! Özelde öÄŸretmene, genelde kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddet vakalarÄ±nÄ± önleyebilmek için bahsi geçen mevzuat düzenlemeleri için hemen, hiç vakit geçirmeden, derhal harekete geçilmelidir. Buradan ilan ediyoruz; ÅŸiddet konusunda gerekli mevzuat düzenlemeleri yapÄ±lmaz ise, bundan sonra yaÅŸanabilecek ÅŸiddet vakalarÄ±nÄ±n sorumlularÄ±ndan birisi olarak bu tedbirleri almayan makamlarÄ± göreceÄŸiz.UnutmayalÄ±m; öÄŸretmen sahip çÄ±kmak geleceÄŸimize sahip çÄ±kmaktÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

‘MESELE ÖÄžRETMENLÄ°K MESLEK KANUNU Ä°LE ÖÄžRETMENÄ° GÜÇLÜ KILMAK’

EÄŸitim Bir Sen Mersin Åžube BaÅŸkanÄ± Abdullah Çelik ise “Bir öÄŸrenci velisi tarafÄ±ndan darbedildikten sonra bile tehdit edilmeye devam edilen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± koruyacak bir irade ortaya koymanÄ±n zamanÄ± çoktan gelmiÅŸtir” dedi. Çelik “Mesele 24 KasÄ±m'da öÄŸretmene methiye dizmek deÄŸil, ÖÄŸretmenlik Meslek Kanunu ile öÄŸretmeni güçlü kÄ±lmak, eÄŸitim çalÄ±ÅŸanlarÄ±na uygulanan ÅŸiddete karÅŸÄ± caydÄ±rÄ±cÄ± nitelikte yasal düzenlemeler yapmaktÄ±r. ÖÄŸretmenin itibar görmesi, evvela baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanlÄ±ÄŸÄ±n ona itibar etmesiyle mümkün olacaktÄ±r. YarÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ± ve ülkemizin geleceÄŸi olan çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bu milletin deÄŸerlerini benimsemiÅŸ, insani yönü geliÅŸmiÅŸ, millî ve manevi deÄŸerleri içselleÅŸtirmiÅŸ bir ÅŸekilde yetiÅŸmesi için, baÅŸta yetkililer olmak üzere, herkes üzerine düÅŸeni yapmalÄ±dÄ±r” dedi.

“ÖÄŸretmenler, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n yÄ±llardÄ±r öÄŸretmenlik mesleÄŸini itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n bedelini kendilerine uygulanan ÅŸiddetle ödemektedir” diyen EÄŸitim-Ä°ÅŸ Mersin Åžube BaÅŸkanÄ± Hakan Boyar ise “Bana bir harf öÄŸretenin kölesi olurum” zihniyetinden öÄŸretmenlere ÅŸiddet uygulayan, tehdit eden, hakaret eden bir sürece geçildiÄŸini söyledi. Bopyar, “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z okul içinde darbedilip, ölümle tehdit edilmiÅŸtir. Fail karakolda tehditlerine devam etmesine raÄŸmen, elini kolunu sallayarak çÄ±kÄ±p gitmesine izin verilmiÅŸtir. Hükümet eÄŸitim emekçilerini koruyan ÅŸiddet yasasÄ±nÄ± acilen çÄ±karmalÄ±dÄ±r” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (Mersin/EVRENSEL)

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