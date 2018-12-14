Finlandiya 98 milyon avroya mal olan kÃ¼tÃ¼phanesini aÃ§tÄ±

98 milyon avroya mal olan 17 bin 250 metrekarelik Oodi kÃ¼tÃ¼phanesi, Helsinkiâ€™de ziyaretÃ§ilerini aÄŸÄ±rlamaya baÅŸladÄ±.

Finlandiya’da 98 milyon avroya mal olan kütüphane hizmet vermeye baÅŸladÄ±. Büyük açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± çarÅŸamba günü yapan Oodi, Finlandiya’da BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Günü olmasÄ± sebebiyle perÅŸembe gününü de çeÅŸitli aktivitelerle kutladÄ±.

Kütüphanede yok yok. Üç boyutlu yazÄ±cÄ±lar, buluÅŸma alanlarÄ±, sinema, müzisyenler için kayÄ±t odalarÄ± hatta dikiÅŸ dikebilecek alanlar...

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FooÄŸraf: @pkuus10/Twitter

Kütüphane hizmetlerinin ücretsiz ve yasayla garanti altÄ±na alÄ±nan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Finlandiya, mevcut istatistiklere göre okumayÄ± en çok seven ülke. FinlandiyalÄ±lar yÄ±lda ortalama 10 kez kütüphaneyi ziyaret edip 18 kitap ödünç alÄ±yorlar. Ülkede okuma aÅŸkÄ± bu kadar yüksek olunca yetkililer de 98 milyon avroluk yatÄ±rÄ±mla Helsinki’nin merkezinde modern bir kütüphane açtÄ±. Amaç insanlarÄ± boÅŸ zamanlarÄ±nda alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine gitmektense daha yapÄ±cÄ± aktivitelere yönlendirmek.

Ä°lk kez 1800’lü yÄ±llarda ülkedeki halk kütüphanelerinin sayÄ±sÄ± giderek artmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. O dönemin kütüphaneleri farklÄ± kuruluÅŸlar ve organizasyonlar tarafÄ±ndan finanse edilmiÅŸti.

Oodi ile birlikte bugün Finlandiya’da toplam 730 halk kütüphanesi bulunuyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 18:55

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