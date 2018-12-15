Kadıköy esnafı: Fiyatlar yarı yarıya arttı

Ersin KARADAĞ

Ozan KARANFİL

İstanbul

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki esnaflar artan fiyatlardan şikayetçi. Geçen sene aldıkları ürünü bu sene iki katına aldıklarını belirten esnaflar, “Sonuçta biz de geçimimizi sağlamak için bu işten para kazanmak zorundayız. Zam bize 60 lira yansırken, tüketiciye 120 lira şeklinde yansıyor” dedi.

Elbise satan bir esnaf geçen seneye göre fiyatların yarı yarıya arttığını, satışların da bu oranda azaldığını söylüyor. Esnaf, “100 liraya aldığımız ürünü doların yükselmesinden sonra 160 liraya alıyoruz. Zam bize 60 lira, tüketiciye 120 lira şeklinde yansıyor. Kazak, mont, pantolon, bot... Hepsini orta sınıf ürünlerden seçersek geçen sene 350-400 TL iken bu sene 750-800 civarında. Ben önceden 10 çeşit mont alırken şimdi 4 çeşit mont alıyorum çünkü satılmıyor. Satılmıyor elimde kalıyor” dedi.

Asgari ücretin ciddi bir düzeyde artmadığı koşullarda alım gücünün de artmayacağını ifade eden esnaf, “İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeye geldi. Mesela monta, kazağa, pantolona ihtiyacı var. Parası olmadığı için kazak almıyor pantolon almıyor daha acil ihtiyacı olan montu alıyor” dedi.

Halı satan bir esnaf da şunları söyledi: “Ticaret açısından çok büyük bir düşüş var, ben tedarikçilik yapıyorum, paramı kimseden alamıyorum, satışlar çok düşük. Orta hallinin durumu da eskisi gibi değil. Mesela 5 bin lira alıyor. Ev kiraları 2 bin, 2 bin 500 lira civarında. Yakıtı, elektriği derken 3 bin 500’ü buluyor. Eskiden halin çevresinde trafik kilitliydi, şimdi bomboş, trafik falan yok. Buradaki esnaf da benden alışveriş yapsınlar diye insanların yüzüne bakıyor. Ama bu durumdan çıkmak bilinç işidir. Hakkını arar tepkini gösterirsen bu iş çözülür. Kabullenmek şükretmek çözüm değil. Tepki göstermek gerekiyor.”

'GERÇEKTEN İNDİRİM YAPILMADI'

Bir bar işletmecisi de “Bir markete gittiğinizde bakıyorsunuz domatesin kilosu 10 lira. Artışı biz müşteriye yansıttığımız zaman müşteri gelmiyor, işler durgunlaşıyor. Düşük tutuğumuz zaman ise kârımız azalıyor, kiralar zaten yüksek. Zor durumdayız” diye konuştu.

Bir ayakkabı ustası da hükümetin enflasyonla mücadele kampanyasından söz ediyor. Usta, “Gerçekten indirim yaptıklarına inanmıyorum. Ayakkabıya 200 TL etiket yazmışlar 125 TL’ye indiriyorlar. Aslında gerçek değeri 125 TL bile değil” dedi. Bu süreçten büyük firmaların, tekellerin kazançlı çıktığını dile getiren esnaf, “Reklamlarla ilgi çekiyorlar. Benim böyle imkanım yok mesela” dedi.

Ayakkabıda fiyatların ikiye katlandığını ifade eden esnaf “Bir ayakkabı seneye 1000 TL civarında olacak. Ama bizim kâr oranımız, cebimize giren sabit veya daha az oluyor, çünkü başka türlü satma ihtimalimiz yok. Bu politikaların sonucu kime yansıdı, halka... Kendisi Sarayı’nda rahat yaşıyor tabii” dedi.