Adı halk pazarı ama halk bir şey alamıyor

Barış TİMUR

Abdullah SARIKAYA

Kayseri

Kayseri Anayurt Mahallesi’nde halk pazarında görüştüğümüz Kayseri halkı da pazar esnafı da ekonomik durumdan dert yanıyor. Pazar esnafı satmak için getirdikleri ürünü gün sonunda geri yüklediğini söylerken, halk ise “Adı halk pazarı ama poşetlerimizi dolduramıyoruz” diyor.

Pazar esnafı 30 yaşındaki Ali, pazara satmak için getirdiği ürünlerini gün sonunda satamadan geri yüklediğini söylüyor. Ali, “İnsanlar limon ve havuç alamaz olmuşlar, onlar vatandaş için lüks artık, şöyle bakıyorum sadece karın doyurmak üzere alışveriş yapıyorlar. Durum kötü, asgari ücretin en az 2 bin 500 lira olması lazım” diyor. Ali’nin hemen yanı başında çalışan Ahmet de asgari ücretin en az 3 bin lira olması gerektiğini belirtiyor.

‘ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRINDAN DÜŞÜK’

Pazarda alışveriş yapan 40 yaşındaki Murat, geçen kış 3 kilo aldıkları malzemenin bu kış 1 kiloya düştüğünü, her şeyin giderek daha da pahalanmasından şikayetçi. “Dolar çıktı dediler her şeye zam geldi, dolar düştü fiyatlar giderek artıyor, emekçilerin alım gücü kalmadı” dedi. Asgari ücretin çok düşük olduğunu belirten Ahmet, “Üç çocuklu bir aile için en az 4 bin lira olması gerekir. O da geçinebilmek için. Açlık sınırı 2 bin liraya gelmiş. Asgari ücret açlık sınırından düşük. Bu komik değil mi?” dedi.

‘POŞETLERİ DOLDURAMIYORUZ’

Özel bir şirkette şoförlük yapan Hüseyin de “Pazar marketlere göre daha ucuz olur diye gelip burada alışveriş yapıyoruz, ama görüyoruz ki süper marketlerden bir farkı yok pazarların. Süper marketler patronlar içindir bizi aşar diyoruz, adı üzerinde halk pazarına geliyoruz ama yine de poşetlerimizi dolduramıyoruz. Dolabımıza koyduğumuz yiyecekleri patronlarla aynı paraya alıyoruz ama onlar patron biz işçi” diye konuştu. Kendisinin 2 bin 500 lira aldığını belirten Hüseyin, “Eşim de asgari ücretle çalışıyor ama geçinemiyoruz. Asgari ücretin hiç yoktan 2 bin 500 lira olması gerekir ama tükettiğimiz maddelere zam gelmezse. Eğer zam gelirse 4 bin lira bile yetmez” dedi.