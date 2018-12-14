Sennur Sezer Emek-DireniÅŸ Åžiir ve Ã–ykÃ¼ Ã–dÃ¼lleri baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

Sennur Sennur Sezer Emek-DireniÅŸ Åžiir ve Ã–ykÃ¼ Ã–dÃ¼lleri iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±. BaÅŸvuru sÃ¼resi 15 Mart 2019â€™da sona erecek.

GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ve Manos Kitap tarafÄ±ndan düzenlenen ‘Sennur Sezer Emek-DireniÅŸ Åžiir ve Öykü Ödülleri’ için baÅŸvuru süresi baÅŸladÄ±.

2015 yÄ±lÄ±nÄ±n Ekim ayÄ±nda aramÄ±zdan ayrÄ±lan Sennur Sezer’in anÄ±sÄ± ve mücadelesini yaÅŸatmak için düzenlenen ‘Sennur Sezer Emek-DireniÅŸ Åžiir ve Öykü Ödülleri’ için “Birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z topraklarda ‘Sabah sokaklarÄ± saran ekmek kokusunun mayalanÄ±ÅŸÄ±ndaki uykusuzluk payÄ±’nÄ± yazmak, emeÄŸin tarihine yeni kaynaklar sunmak ve ÅŸairin anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak amacÄ±yla düzenlenmektedir” denildi. YarÄ±ÅŸmaya katÄ±lÄ±m için baÅŸvuru süresi 15 Mart 2019 tarihinde sona erecek.

Åžiir jürisi; Åžükrü ErbaÅŸ, Orhan Alkaya, Nalan Çelik, Gülce BaÅŸer ve C. HakkÄ± Zariç’ten; öykü jürisi ise Adnan ÖzyalçÄ±ner, AyÅŸegül Tözeren, Jaklin Çelik, Sibel Öz ve Ahmet Tulgar’dan oluÅŸuyor. YarÄ±ÅŸma için ‘[email protected]’ adresinden detaylÄ± bilgi alÄ±nabilecek.

YarÄ±ÅŸmanÄ±n katÄ±lÄ±m koÅŸullarÄ± ve detaylarÄ± ise ÅŸu ÅŸekilde açÄ±klandÄ±:

â– Ödüle daha önce dergilerde yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ olsa da kitap olarak yayÄ±mlanmamÄ±ÅŸ ve daha önce herhangi bir ödül almamÄ±ÅŸ öykü ve ÅŸiir dosyalarÄ± katÄ±labilir. Her katÄ±lÄ±mcÄ± ödüllerden sadece birisine ve sadece bir dosyayla katÄ±labilir.

â– Ödüle katÄ±lan eser sahipleri dosyanÄ±n herhangi bir yerinde açÄ±k kimliÄŸini belli edecek isim, rumuz ve iÅŸaret kullanmamalÄ±dÄ±r. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar dosyalarÄ±yla aynÄ± paket içerisinde kapalÄ± bir zarfÄ±n içinde kimlik ve iletiÅŸim bilgilerini göndermelidir.

â– Ödüle baÅŸvuracak ÅŸiir ve öykü dosyalarÄ±nÄ±n kitap oylumunda, Times New Roman karakterinde 12 punto ile bilgisayarda yazÄ±lmÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerekmektedir.

â– Dosyalar A-4 formatÄ±nda 6 nüsha olarak aÅŸaÄŸÄ±da verilen adrese kargo ya da postayla ulaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

â– Elden ya da e-posta yoluyla yapÄ±lan baÅŸvurular kabul edilmeyecektir.

â– Åžiir ve öykü dalÄ±nda yalnÄ±zca birincilik ödülü verilecek, kazanan dosyalar Manos Kitap tarafÄ±ndan yayÄ±mlanarak kitaplaÅŸtÄ±rÄ±lacaktÄ±r.

â– Jürinin gerek görmesi durumunda “Jüri Özel Ödülü” verilebilir.

â– Ödül alan ÅŸair ve yazarÄ±n telifi Manos Kitap ile yapÄ±lacak bir sözleÅŸmeyle kitap olarak ödenecektir.

â– Seçici kurul üyeleri, Manos Kitap çalÄ±ÅŸanlarÄ±, GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci dereceden akrabalarÄ± ödüle baÅŸvuramazlar.

â– Sennur Sezer Emek-DireniÅŸ Åžiir ve Öykü Ödülleri’nde daha önce ödül almÄ±ÅŸ ÅŸair ve yazarlar, daha sonraki yÄ±llarda bu ödüle baÅŸvuramazlar.

â– Ödüle 14 AralÄ±k 2018-15 Mart 2019 tarihleri arasÄ±nda baÅŸvurulabilir. Ödüle katÄ±lmak için baÅŸvurmak isteyenler eserlerini GÄ±da Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel Merkezi, Merkez Mah. Marmara Cad. ÇakÄ±cÄ± Apt. No: 9 D. 59 AvcÄ±lar/ Ä°stanbul adresine son baÅŸvuru tarihine kadar göndermelidir. Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alÄ±nmayacaktÄ±r.

â– Ödül sonuçlarÄ± 4 MayÄ±s 2019 tarihinde açÄ±klanacak ve ödüllerSennur Sezer’in doÄŸum günü olan 12 Haziran 2019 tarihinde yapÄ±lacak törenle sahiplerine verilecektir. (HABER MERKEZÄ°)

Sennur Sezer Emek-DireniÅŸ Åžiir ve Öykü Ödülleri afiÅŸi

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