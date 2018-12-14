KasÄ±m ayÄ±nda 62 Ã¼rÃ¼nÃ¼ daha zamlÄ± aldÄ±k

TÃœÄ°K KasÄ±m AyÄ± TarÄ±m ÃœrÃ¼nleri Ãœretici Fiyat Endeksi verilerine gÃ¶re, kasÄ±m 2018â€™de, 62 Ã¼rÃ¼nÃ¼n fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) KasÄ±m AyÄ± TarÄ±m Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verililerini açÄ±kladÄ±. Buna göre, tarÄ±m ürünleri üretici fiyat endeksi (TarÄ±m-ÜFE), 2018 yÄ±lÄ± kasÄ±m ayÄ±nda bir önceki aya göre yüzde 2,53, bir önceki yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na göre yüzde 12,20, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 14,37 ve on iki aylÄ±k ortalamalara göre ise yüzde 11,64 artÄ±ÅŸ gösterdii. Yine tarÄ±m ve avcÄ±lÄ±k ürünlerinde yüzde 2,54, balÄ±kçÄ±lÄ±kta yüzde 6,36 artÄ±ÅŸ saÄŸlanÄ±rken, ormancÄ±lÄ±k ürünlerinde yüzde 2,77 azalÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti.

AYLIK EN FAZLA RTIÅž BÄ°TKÄ°LSEL ÜRÜNLERDE GERÇEKLEÅžTÄ°

Verilere göre, ana gruplarda bir önceki aya göre deÄŸiÅŸim; tek yÄ±llÄ±k bitkisel ürünlerde yüzde 4,25, çok yÄ±llÄ±k bitkisel ürünlerde yüzde 3,66 artÄ±ÅŸ, canlÄ± hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,02 azalÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti. Alt tarÄ±m gruplarÄ±ndan sebzeler de bir önceki aya göre yüzde 7,13 arttÄ±. Alt tarÄ±m gruplarÄ±ndan; diÄŸer aÄŸaç ve çalÄ± meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 6,14, lifli bitkiler yüzde 4,62, diÄŸer çiftlik hayvanlarÄ± ve hayvansal ürünler yüzde 2,03 artÄ±ÅŸ, canlÄ± kümes hayvanlarÄ± ve yumurtalar yüzde 3,56, turunçgiller grubunda ise yüzde 3,00 azalÄ±ÅŸ gösterdi.

62 MADDENÄ°N FÄ°YTINDA ARTIÅž

KasÄ±m 2018'de endekste kapsanan 90 maddeden 1 madde bu ay endekse girerken, 62 maddenin fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ, 24 maddenin fiyatlarÄ±nda azalÄ±ÅŸ oldu. 3 maddenin fiyatlarÄ±nda ise deÄŸiÅŸim olmadÄ±. (Ankara/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 18:33

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