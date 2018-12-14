SavaÅŸtan baÅŸka bir ÅŸey gÃ¶rmeyen Ã§ocuklar

Suriyeâ€™de inceleme yapan UNICEF, 4 milyon Suriyeli Ã§ocukla birlikte Ã¼lkedeki Ã§ocuklarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n savaÅŸtan baÅŸka bir ÅŸey gÃ¶rmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Çocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) Suriye’deki çatÄ±ÅŸmalarÄ±n son bulmasÄ±ndan sonra incelemelerde bulunmak üzere bölgeye bir heyet gönderdi. Ä°ncelemeler sonrasÄ±nda bir açÄ±klama yayÄ±mlayan heyet, Suriye’de çatÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana dünyaya gelen tahminen 4 milyon Suriyeli çocukla birlikte ülkedeki çocuklarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n savaÅŸtan baÅŸka bir ÅŸey görmediÄŸini belirtti. SavaÅŸÄ±n izlerini taÅŸÄ±yan bazÄ± kentleri gezen ve çocuklarÄ±n durumunu gözleyen heyet, savaÅŸ sonrasÄ± çocuklar için tehlike ve yÄ±kÄ±m ortamÄ±na dikkat çekti.

‘MÜHÄ°MMAT PATLAMASINDAN 26 ÇOCUK ÖLDÜ’

DoÄŸu Guta’daki Douma’da beÅŸ yÄ±l süren ablukanÄ±n kalkmasÄ±ndan birkaç ay sonra ailelerin geri dönmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, “Kentin nüfusu bugün 200 bin olarak tahmin ediliyor. Pek çok aile hasar görmüÅŸ evlerine dönmek zorunda ve patlamamÄ±ÅŸ mühimmatÄ±n oluÅŸturduÄŸu tehlike ciddi. MayÄ±s 2018’den bu yana çatÄ±ÅŸmalardan kalan mühimmatÄ±n patlamasÄ± sonucu DoÄŸu Guta’da 26 çocuÄŸun öldüÄŸü ya da yaralandÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor” dedi.

UNICEF heyeti tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Douma’da da yÄ±kÄ±ntÄ±lar arasÄ±nda yaÅŸayan ailelerin su ve yiyeceÄŸin yanÄ± sÄ±ra kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda sÄ±cak yer arayÄ±ÅŸÄ± içinde olduklarÄ±na dikkat çekildi. AçÄ±klamada ayrÄ±ca okullarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±k olduÄŸu ve genç öÄŸretmenlere, ders kitaplarÄ±na, okul malzemelerine, kapÄ±ya, pencereye ve elektriÄŸe ihtiyaç duyulduÄŸu belirtildi.

ÇOCUK NEREYE BAKSA ÅžÄ°DDET GÖRÜYOR

Hama gözlemlerini de paylaÅŸan UNICEF heyeti, 15 yaÅŸÄ±ndaki Zein’le yaptÄ±klarÄ± görüÅŸme notlarÄ±nÄ± ÅŸöyle aktardÄ±: “ÇatÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana çocuklar ve gençler giderek daha saldÄ±rgan hale geldi. ZorbalÄ±k, taciz, dayak, erken evlilik… Åžiddetin tüm bu biçimleri daha da yaygÄ±nlaÅŸtÄ±. Çocuklar ve gençler nereye baksalar ÅŸiddet görüyor ve artÄ±k bunu normal saymaya baÅŸladÄ±lar. Bu gidiÅŸatÄ± durdurmamÄ±z gerekiyor.”

Bir milyon kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Deraa’da da durumun benzer olduÄŸunu ifade eden UNICEF Direktörü Fore, “Ä°lde çok fazla sayÄ±da kiÅŸi yerinden olmuÅŸ durumda ve bu da sÄ±nÄ±rlÄ± hizmetler üzerinde ek bir baskÄ± yaratÄ±yor. Hükümetin 100 temel saÄŸlÄ±k hizmeti merkezlerinin yarÄ±sÄ± hasar görmüÅŸ ya da yakÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Deraa kentine su saÄŸlayan iki ana depo, daha önce çatÄ±ÅŸmalara sahne olan yerlerde bulunuyor. Bu da sÄ±k sÄ±k su kesintilerine yol açÄ±yor ve kamyonlarla su taÅŸÄ±ma mecburiyetini ortaya çÄ±karÄ±yor” dedi.

OKUL BIRAKMA ORANI YÜZDE 29

UNICEF gözlemlerine göre Suriye’deki savaÅŸ nedeniyle çocuklarÄ±n pek çoÄŸu okula gidememiÅŸ. Bu nedenle ilkokul birinci sÄ±nÄ±ftaki çocuklarÄ±n yaÅŸlarÄ± 6 ile 17 arasÄ±nda deÄŸiÅŸebiliyor. Pek çok öÄŸrenci de okulu bÄ±rakmak zorunda kalÄ±yor. Ülkedeki okul terk oranÄ± ise yüzde 29’a ulaÅŸÄ±yor.

YapÄ±lan açÄ±klamada, Suriye’nin her yerinde çocuklarÄ±n her koÅŸulda korunmasÄ±, yÄ±llar süren çatÄ±ÅŸmalarÄ±n paramparça ettiÄŸi toplumsal dokunun onarÄ±lmasÄ±na daha fazla önem verilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu. (HABER MERKEZÄ°)

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